МАУ ИЦ «Норильские новости»

Полицейские напоминают норильчанам об основных уловках мошенников

Полицейские напоминают норильчанам об основных уловках мошенников

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Полицейские напоминают норильчанам об основных уловках мошенников

Волна случаев мошенничества в городе не спадает. В Норильский ОМВД продолжают поступать заявления о хищении денежных средств. С начала года из-за действий преступников норильчане потеряли более 20 миллионов рублей.

Полицейские напоминают норильчанам об основных уловках мошенниковПолицейские напоминают норильчанам об основных уловках мошенниковПолицейские напоминают норильчанам об основных уловках мошенников

Предупредить горожан об угрозе призвана акция «Стоп, мошенник!». Сейчас полицейские продолжают поквартирные обходы, во время которых они призывают граждан не терять бдительность и рассказывают о том, как можно вычислить мошенника.

Во-первых, нужно быть крайне осмотрительными при ответе на звонки с номеров: +7495… и +7499….

Во-вторых, если собеседник представляется сотрудником службы безопасности банка и просит назвать смс-пароли, которые приходят от банка, то это однозначно обманщик.

В-третьих, если продавцы интернет-магазинов просят вас совершить какие-либо манипуляции у банкомата или сообщить им номер вашей карты, следует сразу же прервать контакт — это мошенники.

В-четвёртых, если в социальных сетях вам пришло сообщение от знакомого с просьбой занять деньги, непременно перезвоните ему и убедитесь в достоверности его просьбы.

И в-пятых, если вам поступил звонок от неизвестных с сообщением, что с вашими родственниками приключилась беда и срочно необходимы деньги, не стоит впадать в панику. Успокойтесь и наберите номер близких людей, чтобы удостовериться в правдивости информации.

Также сотрудники полиции предупреждают: не переходите по подозрительным ссылкам в интернете и не кликайте по сомнительным рекламным баннерам. За красивой картинкой и заманчивыми обещаниями могут скрываться преступники. Сначала посмотрите в интернете отзывы о тех или иных ресурсах, чтобы позже не пожалеть о своей наивности.

Напомним, что с начала года из-за действий мошенников норильчане потеряли более 20 миллионов рублей.

Точечные поквартирные обходы норильские полицейские проводят еженедельно по пятницам, в вечернее время. Запомните: если к вам постучался сотрудник полиции, он обязательно представится и предъявит служебное удостоверение.

Фото из архива ГИБДД
7 мая в 12:06 350
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