Полицейские напоминают норильчанам об основных уловках мошенников

Предупредить горожан об угрозе призвана акция «Стоп, мошенник!». Сейчас полицейские продолжают поквартирные обходы, во время которых они призывают граждан не терять бдительность и рассказывают о том, как можно вычислить мошенника.

Во-первых, нужно быть крайне осмотрительными при ответе на звонки с номеров: +7495… и +7499….

Во-вторых, если собеседник представляется сотрудником службы безопасности банка и просит назвать смс-пароли, которые приходят от банка, то это однозначно обманщик.

В-третьих, если продавцы интернет-магазинов просят вас совершить какие-либо манипуляции у банкомата или сообщить им номер вашей карты, следует сразу же прервать контакт — это мошенники.

В-четвёртых, если в социальных сетях вам пришло сообщение от знакомого с просьбой занять деньги, непременно перезвоните ему и убедитесь в достоверности его просьбы.

И в-пятых, если вам поступил звонок от неизвестных с сообщением, что с вашими родственниками приключилась беда и срочно необходимы деньги, не стоит впадать в панику. Успокойтесь и наберите номер близких людей, чтобы удостовериться в правдивости информации.

Также сотрудники полиции предупреждают: не переходите по подозрительным ссылкам в интернете и не кликайте по сомнительным рекламным баннерам. За красивой картинкой и заманчивыми обещаниями могут скрываться преступники. Сначала посмотрите в интернете отзывы о тех или иных ресурсах, чтобы позже не пожалеть о своей наивности.

Напомним, что с начала года из-за действий мошенников норильчане потеряли более 20 миллионов рублей.

Точечные поквартирные обходы норильские полицейские проводят еженедельно по пятницам, в вечернее время. Запомните: если к вам постучался сотрудник полиции, он обязательно представится и предъявит служебное удостоверение.