Полицейские Норильска напоминают, как уберечь себя от мошенников

Сегодня на интернет-просторах всё чаще встречается реклама об удалённом заработке. Перейдя по ссылке можно увидеть истории успешных людей, которые смогли с лёгкостью повысить свой доход. Вся эта красивая картина может подтолкнуть к потере денег, так как большое количество сайтов являются мошенническими.

Схема всегда схожа — первые дни или недели жертва на самом деле получает доход. Однако потом ситуация меняется и, чтобы расплатиться с мошенниками, потерпевшим даже приходится брать кредит.

Норильский ОМВД призывает граждан быть бдительными, не принимать необдуманные решения с якобы лёгким заработком, быть предельно внимательными при совершении каких-либо операций с денежными средствами, чтобы не стать жертвой мошенников, проверять посещаемые сайты, не переходить на сомнительные ссылки и не сообщать своих банковских данных.

Если вы стали жертвой противоправных действий, мошеннических схем, то незамедлительно обращайтесь в отдел полиции по телефонам: 02; 102; 47-24-01; 34-02-02.