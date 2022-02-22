МАУ ИЦ «Норильские новости»

Полицейские Норильска провели для школьников уроки мужества

Полицейские Норильска провели для школьников уроки мужества

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Полицейские Норильска провели для школьников уроки мужества

Для учеников школ № 6 и № 9 организовали экскурсии по музею полиции Норильска.

Полицейские Норильска провели для школьников уроки мужестваПолицейские Норильска провели для школьников уроки мужестваПолицейские Норильска провели для школьников уроки мужестваПолицейские Норильска провели для школьников уроки мужестваПолицейские Норильска провели для школьников уроки мужества

Ребятам показали исторические документы, фотографии, элементы обмундирования, раритетную технику и другие экспонаты. Михаил Незнанов, руководитель отделения оперативно-разыскной информации Норильского ОМВД, рассказал гостям о легендах, передававшихся от поколения милиции поколению полицейских, вспомнив и о трагических моментах службы.

Обратив внимание школьников на стенд памяти, Михаил Незнанов поведал о героических поступках норильских стражей порядка. Майор полиции упомянул о трагедии, случившейся в ноябре 1971 года, когда 33–летний лейтенант милиции Василий Михайличенко погиб при задержании вооружённого преступника – в него выстрелили в упор из ружья. Василий Андреевич официально считается первым в истории Норильска милиционером, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Это событие настолько всколыхнуло город, что в честь героя назвали новую улицу. Школьники также узнали, что помимо Василия Михайличенко в Норильске при исполнении служебных обязанностей в разное время погибли Владимир Гонов, Игорь Григорьев, Константин Ощепков, Алексей Волков, Валерий Мунтян и Георгий Темиров. Память о каждом погибшем коллеге сегодняшние полицейские бережно хранят и передают новым поколениям.

Продолжил урок мужества старший эксперт восьмого межрайонного отдела ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Крюков. Он посвятил ребят в технические аспекты полицейской службы, рассказал о вооружении и специальных средствах. Школьники с удовольствием рассматривали содержимое специального чемодана, которым пользуются криминалисты, засыпая полицейского эксперта вопросами. В завершение ученики и педагоги оставили отзывы в гостевой книге, поблагодарили стражей порядка за познавательную встречу и поздравили их с Днём защитника Отечества

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
22 февраля в 16:27 150
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