Полицейские Норильска провели для школьников уроки мужества

Ребятам показали исторические документы, фотографии, элементы обмундирования, раритетную технику и другие экспонаты. Михаил Незнанов, руководитель отделения оперативно-разыскной информации Норильского ОМВД, рассказал гостям о легендах, передававшихся от поколения милиции поколению полицейских, вспомнив и о трагических моментах службы.

Обратив внимание школьников на стенд памяти, Михаил Незнанов поведал о героических поступках норильских стражей порядка. Майор полиции упомянул о трагедии, случившейся в ноябре 1971 года, когда 33–летний лейтенант милиции Василий Михайличенко погиб при задержании вооружённого преступника – в него выстрелили в упор из ружья. Василий Андреевич официально считается первым в истории Норильска милиционером, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Это событие настолько всколыхнуло город, что в честь героя назвали новую улицу. Школьники также узнали, что помимо Василия Михайличенко в Норильске при исполнении служебных обязанностей в разное время погибли Владимир Гонов, Игорь Григорьев, Константин Ощепков, Алексей Волков, Валерий Мунтян и Георгий Темиров. Память о каждом погибшем коллеге сегодняшние полицейские бережно хранят и передают новым поколениям.

Продолжил урок мужества старший эксперт восьмого межрайонного отдела ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Крюков. Он посвятил ребят в технические аспекты полицейской службы, рассказал о вооружении и специальных средствах. Школьники с удовольствием рассматривали содержимое специального чемодана, которым пользуются криминалисты, засыпая полицейского эксперта вопросами. В завершение ученики и педагоги оставили отзывы в гостевой книге, поблагодарили стражей порядка за познавательную встречу и поздравили их с Днём защитника Отечества