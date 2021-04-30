Полицейские подвели итоги акций «Дети России» и «Твой выбор»

Цель первой акции - предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и предотвращение вовлечения детей в преступную деятельность, связанную с распространением наркотических средств и психотропных веществ.

- Нашей задачей было рассказать родителям и детям о последствиях употребления наркотиков и о том вреде, который они наносят здоровью, - говорит Олеся Галечян, старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков Норильского ОМВД. - Также мы предупреждали об ответственности за их распространение. Большая часть таких преступлений «ушла» в Интернет, и мы объясняли, что жажда лёгких денег может привести подростка на скамью подсудимых.

Наравне с полицейскими профилактическую работу проводили сотрудники Социально-образовательного центра и врачи-наркологи краевого психоневрологического диспансера. В рамках акции в школах организовали просмотр фильмов, посвящённых проблеме распространения наркотиков среди молодёжи.

Надо отметить, что такая деятельность приносит свои плоды, и с начала года преступлений в сфере оборота наркотиков среди несовершеннолетних зарегистрировано не было.

- Второе профилактическое мероприятие - «Твой выбор» - направлено на предотвращение деструктивного поведения среди школьников, - сообщила Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД. - Сотрудники полиции, представители общественного Совета ОМВД и специалисты системы профилактики проводили встречи и беседы с подопечными. В общей сложности их было проведено около четырёхсот. Также в ходе акции мы навестили по месту жительства неблагополучные семьи. В результате составлено 10 административных протоколов: за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, причинение телесных повреждений, а также за нарушение противоэпидемических правил.

Одна из проблем сегодняшних подростков связана с уходом из дома. Родители не всегда относятся к этому серьёзно и обращаются к стражам порядка только тогда, когда ситуация усугубляется. Подобное легкомыслие по отношению к собственным детям чревато тем, что ребёнок может стать жертвой преступления. Если ребёнок ушёл в школу или на прогулку и вовремя не вернулся, сотовый телефон не отвечает, а из дома исчезли какие-либо его личные вещи и документы и особенно, если накануне случился конфликт, необходимо сразу же обращаться в полицию. Не нужно ждать или делать рассылки в соцсетях. В полицию нужно обращаться, как только стало понятно, что ребёнок ушёл из дома.

Лучше всего, если ребёнок будет знать номера телефонов доверия: Всероссийского детского телефона доверия - 8-800-2000-122 или городского телефона доверия экстренной психологической помощи населению - 43-70-77 или 8-906-902-34-82. Телефоны работают круглосуточно и анонимно.

- Папы и мамы должны объяснить ребёнку: если ему сложно поделиться с ними своими тревогами, он может пообщаться со специалистами, и никто не узнает, о чём он говорил. Но в идеале родители должны постараться наладить доверительные отношения со своим подростком - это поможет избежать многих серьёзных проблем, - подчеркнула Ольга Курунина.