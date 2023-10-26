Полицейские поговорили с банковскими сотрудниками об интернет-мошенничестве

За круглым столом стражи порядка напомнили собравшимся о существующих видах мошенничества и мерах по профилактике и пресечению данного вида преступлений.

Полина Ковалева рассказала банковским работникам о том, что среди преступлений, в которых применяется скрытое психологическое воздействие, именуемое в психологии как манипулирование сознанием и поведением человека, особая роль отводится мошенничеству. Психолог отметила, что в зарождении и развитии преступлений против собственности граждан, в которых применяется скрытое психологическое воздействие, или манипуляция, важную роль играют определённые свойства личности жертвы. Затем она подробно описала признаки, по которым можно выявить человека, в отношении которого совершается мошенничество, отметив, что, владея данной информацией, можно вовремя остановить человека от опрометчивого поступка, тем самым защитив его от злоумышленников.

Ответив на вопросы сотрудников банка, полицейские раздали присутствующим профилактические памятки.