Полицейские против мошенников

В Норильский отдел МВД продолжают поступать заявления от граждан о хищении средств дистанционным путём. По предварительным оценкам с начала года из-за активности мошенников норильчане уже лишились порядка 18 миллионов рублей.

В рамках акции «Стоп, мошенник!» норильские полицейские проводят поквартирные обходы, для того, чтобы рассказать о способах мошенничества большему количеству норильчан. В акции участвуют сотрудники всех подразделений Норильского ОМВД: от госавтоинспекторов и участковых уполномоченных до сотрудников внутренней службы.

В ходе визитов они напоминают жильцам, что нужно быть предельно бдительными и крайне осмотрительно общаться по телефону с незнакомцами, ни под какими предлогами не сообщать посторонним данные своих банковских карт, пароли и коды. Также во время бесед полицейские на конкретных примерах рассказывают жителям о схемах обмана, вручают памятки с информацией о видах мошенничеств, совершаемых с использованием IT-технологий.

Полицейские настоятельно рекомендуют не отвечать на незнакомые телефонные номера, начинающиеся на +7495… или +7499… В ста процентах случаев это звонят мошенники. Сотрудники банков никогда не просят предоставить им личные сведения.

Если продавец или покупатель товаров на интернет-сайте просит пройти к банкомату для совершения неких операций или сообщить ему номер карты, пароли, коды, поступившие на телефон в смс-сообщениях - не верьте! Это мошенники!

Если в социальных сетях вам поступает информация со страницы вашего знакомого или родственника с просьбой одолжить денег , либо сообщить номер карты или коды для перевода, то это повод насторожится. Свяжитесь с возможным отправителем и проверьте информацию. Страницы в соцсетях зачастую взламываются злоумышленниками.

Если вам поступил звонок о том, что ваш родственник находится в беде, и для разрешения ситуации срочно требуются деньги, не верьте! Это мошенники!

Успокойтесь и свяжитесь с близким человеком или с тем, кто может владеть большей информацией о нём, чем вы в настоящий момент. Подвергайте сомнению любой подобный звонок!

Полицейские вновь и вновь напоминают: никогда не переводите деньги по указанию неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись. Никому ни под какими предлогами не сообщайте конфиденциальные данные своих банковских карт. Будьте бдительны! Не подвергайте себя и близких опасности! Если же вы поняли, что обмануты, незамедлительно обратитесь в свой банк для возможной блокировки произведённых операций и сообщите о происшествии в полицию.

С профилактической целью норильские полицейские будут еженедельно проводить точечные поквартирные обходы. Знайте: если к вам постучался сотрудник полиции, он обязательно представится и предъявит служебное удостоверение.

Соблюдение рекомендованных правил безопасности сбережёт ваши денежные средства.