Полицейские устанавливают личность напавшего на двух граждан в Талнахе

Норильский ОМВД России официально разъясняет, что в ночь с 29 на 30 ноября зарегистрировано два сообщения о том, что двум гражданам, мужчине 1978 года рождения и женщине 1958 года рождения, в Талнахе нанесены телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время правоохранители устанавливают личность и местонахождение нападавшего. На его поиски направлены все наружные наряды патрульно-постовой и дорожно-постовой служб, просматриваются камеры видеонаблюдения, устанавливаются очевидцы. Данная ситуация находится на личном контроле начальника Отдела МВД России по Норильску .

Если вы стали очевидцем данных преступлений, просьба сообщить об этом в дежурную часть ОМВД по телефонам: 112, 47-24-01, 34-02-02, 37-15-12, 39-19-31.