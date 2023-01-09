МАУ ИЦ «Норильские новости»

Полицейские вернули норильчанину украденные инструменты

Полицейские вернули норильчанину украденные инструменты

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Полицейские вернули норильчанину украденные инструменты

Инцидент произошёл в ноябре прошлого года. Тогда северянин обратился в полицию с заявлением о краже личных вещей.

Полицейские вернули норильчанину украденные инструменты

Во время следствия было установлено, что 46-летний норильчанин взломал навесной замок и украл инструменты потерпевшего, которые хранились в помещении на цокольном этаже жилого дома на ул. Ломоносова. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

Украденные инструменты полицейские изъяли и вернули законному хозяину. В свою очередь норильчанин поблагодарил сотрудников за профессиональное выполнение службы.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
9 января в 09:30 2590
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