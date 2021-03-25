Полицейский сохранил пожилой норильчанке 1,9 миллиона рублей

Он подошёл к женщине, представился, предъявил удостоверение сотрудника полиции и поинтересовался, кому и для чего она переводит деньги. Пенсионерка пояснила, что совершает транзакцию по просьбе сотрудников банка. Полицейский предупредил её, что переводить деньги ни в коем случае не надо, что её обманывают мошенники, и не стоит отвечать на их звонки. Он проводил женщину до подъезда и посоветовал как можно быстрее написать заявление в полицию. Убедить норильчанку обратиться в правоохранительные органы было непросто, она считала, что всё делает правильно. На очередной звонок мошенницы ответил сам оперативник. Он пристыдил звонившую, сказав, что ей должно быть стыдно, обманывать пенсионеров.

Спустя некоторое время пожилая женщина всё же пришла в полицию и написала заявление о том, что мошенники обманули её и похитили 1,1 миллиона рублей. Она пояснила, что накануне ей поступил звонок с номера, начинающегося на +7495. Звонивший мужчина представился сотрудником полиции. Он спросил её, не подавала ли она заявку на смену номера и не знает ли она некую норильчанку, которая якобы пыталась похитить 49 тысяч рублей со счёта пенсионерки. Получив отрицательные ответы на свои вопросы, лжеполицейский предупредил женщину о конфиденциальности сообщённой ей служебной информации. Для «защиты» средств на счетах он переадресовал норильчанку к «сотруднице службы безопасности банка», а чтоб рассеять сомнения, прислал ей по WatsАpp фото служебных удостоверений — своего и своей подельницы. Их подлинность не вызвала сомнений у потерпевшей.

Почти сразу раздался звонок от «банковской служащей». Она сообщила пенсионерке, что той необходимо снять все деньги в банке, где открыты её счета, и срочно перевести их на «безопасный» банковский счёт. Помимо этого, женщину предупредили о том, что она никому не должна говорить об истинных намерениях по распоряжению своими средствами. Из накопленных на квартиру трёх миллионов в банке оказался в наличии только 1,1 миллион рублей. Эти деньги потерпевшая перевела на указанные мошенниками счета. На другой день с утра женщина, следуя инструкции преступников, обналичила 1,9 миллиона и отправилась в торговый центр к платёжному терминалу, чтобы осуществить переводы. Здесь её действиями и заинтересовался полицейский, который сразу понял, что дама стала жертвой обманщиков. Благодаря оперативнику пенсионерке удалось сохранить 1,9 миллиона рублей.

Следователями Норильского ОМВД возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ведётся расследование.

Полицейские вновь и вновь обращают внимание граждан на то, что звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками службы безопасности банка, желающими предотвратить несанкционированное списание денежных средств - стандартная преступная схема.

Ещё одна распространённая уловка злоумышленников - звонки от псевдосотрудников правоохранительных органов, которые работают со специалистами банка.

При поступлении подобного звонка необходимо сразу прервать разговор. Никогда не следует выполнять никаких манипуляций со своими счетами под диктовку неизвестных, кем бы они ни представлялись.