Полигон важных дел

Всего за девять лет существования конкурса было подано более двух тысяч заявок. Из них компания выбрала лучшие 553 инициативы и выделила на их поддержку более 600 миллионов рублей. Эти инвестиции превратились в значимые для города социокультурные объекты и события: появляются новые спортивные и детские площадки, создаются условия для развития арктического туризма, проводятся эколого–просветительские, культурно–познавательные, спортивно–массовые и туристические мероприятия. Во время церемонии награждения победителей инициаторов проектов поздравила заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, отметив, что зал полон знакомых лиц:

— Сегодня мы видим результаты труда ваших коллективов. Интереснейшие инициативы, масштабные по своему значению, реализуются в нашем городе. Всё это благодаря неиссякаемой энергии, бодрости, силе духа. И конечно же, я хочу сказать слова огромной благодарности «Норникелю» за то, что эти креативные идеи помогают воплощать в жизнь.

В этот раз из 153 заявок нашей территории эксперты выбрали 58 самых интересных и проработанных идей. Их грантовый фонд составил 75 млн рублей. Как подчеркнула начальник управления благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ ЗФ «Норникеля» Наталья Дунаева, особенно много победителей в номинации «Полюс будущего». В неё входят проекты, посвященные новым форматам работы с детьми и профориентации. Например, в Городском центре культуры организуют работу по профилактике депрессивных состояний у подростков, а в гимназии № 11 откроется театральная студия. Традиционно много работ прошли конкурсный отбор в номинации «New Полюс», в которую входят проекты, реализуемые детьми. Например, открытие профориентационного клуба «Альтернатива» на базе школы № 28 и волонтёрской площадки в школе № 40.

Один из самых крупных проектов предложил Музей Норильска. Сотрудники талнахского филиала планируют продолжить работу по благоустройству эколого–просветительской тропы «Музей На–Гора». Наравне с авторами «многосерийных проектов» организаторы отмечают и новых участников, ежегодно их приходит около 20. Иногда специально для участия в конкурсе создаются некоммерческие организации — так у активных и неравнодушных норильчан появляется реальная возможность действовать.

– Экспертиза проектов — большая и сложная работа, — рассказывает Наталья Дунаева. — Нам нужно исключить личную заинтересованность, субъективность. Для оценки конкурсных работ всегда привлекается несколько экспертов с разных территорий. Замыслы наших активистов, например, рассматривают специалисты Читинской области и Кольского полуострова. Это позволяет нам сохранять объективность.