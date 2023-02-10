Полигон важных дел
Полигон важных дел
Компания «Норникель» выделит 155 миллионов рублей победителям конкурса «Мир новых возможностей» на реализацию лучших социальных проектов.
Всего за девять лет существования конкурса было подано более двух тысяч заявок. Из них компания выбрала лучшие 553 инициативы и выделила на их поддержку более 600 миллионов рублей. Эти инвестиции превратились в значимые для города социокультурные объекты и события: появляются новые спортивные и детские площадки, создаются условия для развития арктического туризма, проводятся эколого–просветительские, культурно–познавательные, спортивно–массовые и туристические мероприятия. Во время церемонии награждения победителей инициаторов проектов поздравила заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, отметив, что зал полон знакомых лиц:
— Сегодня мы видим результаты труда ваших коллективов. Интереснейшие инициативы, масштабные по своему значению, реализуются в нашем городе. Всё это благодаря неиссякаемой энергии, бодрости, силе духа. И конечно же, я хочу сказать слова огромной благодарности «Норникелю» за то, что эти креативные идеи помогают воплощать в жизнь.
В этот раз из 153 заявок нашей территории эксперты выбрали 58 самых интересных и проработанных идей. Их грантовый фонд составил 75 млн рублей. Как подчеркнула начальник управления благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ ЗФ «Норникеля» Наталья Дунаева, особенно много победителей в номинации «Полюс будущего». В неё входят проекты, посвященные новым форматам работы с детьми и профориентации. Например, в Городском центре культуры организуют работу по профилактике депрессивных состояний у подростков, а в гимназии № 11 откроется театральная студия. Традиционно много работ прошли конкурсный отбор в номинации «New Полюс», в которую входят проекты, реализуемые детьми. Например, открытие профориентационного клуба «Альтернатива» на базе школы № 28 и волонтёрской площадки в школе № 40.
Один из самых крупных проектов предложил Музей Норильска. Сотрудники талнахского филиала планируют продолжить работу по благоустройству эколого–просветительской тропы «Музей На–Гора». Наравне с авторами «многосерийных проектов» организаторы отмечают и новых участников, ежегодно их приходит около 20. Иногда специально для участия в конкурсе создаются некоммерческие организации — так у активных и неравнодушных норильчан появляется реальная возможность действовать.
– Экспертиза проектов — большая и сложная работа, — рассказывает Наталья Дунаева. — Нам нужно исключить личную заинтересованность, субъективность. Для оценки конкурсных работ всегда привлекается несколько экспертов с разных территорий. Замыслы наших активистов, например, рассматривают специалисты Читинской области и Кольского полуострова. Это позволяет нам сохранять объективность.