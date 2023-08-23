Политехнический колледж ЗГУ объявляет дополнительный набор по юридическому направлению

У выпускников 9-х классов появилась возможность поступить на дополнительные платные места Политехнического колледжа ЗГУ по направлению «Право и организация социального обеспечения». Срок обучения – 3 года 10 месяцев.

Получив диплом юриста, выпускник сможет:

– консультировать граждан по различным вопросам,

– толковать нормативные акты,

– обеспечивать реализацию прав граждан,

– рассматривать пакеты документов для назначения различных пособий, компенсаций и других выплат,

– выявлять граждан, нуждающихся в социальной защите, и обеспечивать их учёт.

Выпускники Политехнического колледжа смогут работать в органах социальной защиты населения, государственных учреждениях (суд, ОВД), Социальном фонде России и негосударственных пенсионных фондах.

Набор продлится до 1 октября. Стоимость обучения – 135 392 рубля в год, оплата каждый семестр.

Пакет документов необходимо принести в приёмную комиссию, расположенную по адресу: Молодёжный проезд, 23а, кабинет 203А, телефон +7 (3919) 46-68-02.

Перечень документов:

– аттестат об окончании 9 классов,

– копия паспорта,

– копия ИНН,

– копия СНИЛС,

– копия медицинского страхового свидетельства,

– копия свидетельства о рождении,

– фотографии 3х4 (юношам – 12, девушкам – 6).