Политехнический колледж ЗГУ объявляет дополнительный набор по юридическому направлению
Политехнический колледж ЗГУ объявляет дополнительный набор по юридическому направлению
Набор идёт на платные места.
У выпускников 9-х классов появилась возможность поступить на дополнительные платные места Политехнического колледжа ЗГУ по направлению «Право и организация социального обеспечения». Срок обучения – 3 года 10 месяцев.
Получив диплом юриста, выпускник сможет:
– консультировать граждан по различным вопросам,
– толковать нормативные акты,
– обеспечивать реализацию прав граждан,
– рассматривать пакеты документов для назначения различных пособий, компенсаций и других выплат,
– выявлять граждан, нуждающихся в социальной защите, и обеспечивать их учёт.
Выпускники Политехнического колледжа смогут работать в органах социальной защиты населения, государственных учреждениях (суд, ОВД), Социальном фонде России и негосударственных пенсионных фондах.
Набор продлится до 1 октября. Стоимость обучения – 135 392 рубля в год, оплата каждый семестр.
Пакет документов необходимо принести в приёмную комиссию, расположенную по адресу: Молодёжный проезд, 23а, кабинет 203А, телефон +7 (3919) 46-68-02.
Перечень документов:
– аттестат об окончании 9 классов,
– копия паспорта,
– копия ИНН,
– копия СНИЛС,
– копия медицинского страхового свидетельства,
– копия свидетельства о рождении,
– фотографии 3х4 (юношам – 12, девушкам – 6).