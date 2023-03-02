Полярная медицина

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Программу социально-экономического развития Таймыра «Норникель» запустил в 2020 году по семи направлениям. Одно из самых крупных — возведение жилья и социальных объектов. Так, в прошлом году в посёлках Усть-Авам и Волочанка уже появились восемь жилых домов общей стоимостью 34 миллиона рублей. Этим летом удалённым поселениям помогут и с жизненно важными объектами.

- «Норникель» продолжает реализацию проектов, направленных на социально-экономическое развитие Таймыра, — делится Анфиса Никифорова, руководитель направления по работе с коренными малочисленными народами Севера Заполярного филиала «Норникеля». – Все эти мероприятия вытекают из нужд северян и согласовывались лично с органами местного управления, общественными и некоммерческими организациями, а также жителями удалённых посёлков Таймыра. Поэтому порядка трёхсот миллионов компания направит на строительство жилья и социальных объектов. Так, в посёлке Усть-Авам запланировано строительство трёх новых жилых домов, а в Волочанке возведут четыре дома. Кроме того, в посёлках Усть-Порт, Волочанка и Усть-Авам построят фельдшерско-акушерские пункты с квартирами для медработников. Медпункты полностью оснастят необходимой техникой, а квартиру медика сдадут буквально под ключ — с мебелью, бытовой и оргтехникой.

Для строительства новых зданий «Норникель» пригласил красноярскую компанию, которая уже более десяти лет занимается сборкой быстровозводимых домов. Для неё это первый опыт работы с фельдшерско-акушерскими пунктами. Однако, как отмечают подрядчики, предлагаемая ими модель идентична домам, которые они уже возвели в ещё более северных посёлках Хатангского района.

- Эта модификация хорошо зарекомендовала себя при эксплуатации в низких температурах, — делится Алмаз Ташимбетов, представитель отдела снабжения строительной компании «Инвестстрой», – поэтому в прошлом году мы заключили контракт с «Норникелем» и администрацией Таймырского муниципального района. Мы уже доставили в посёлок Усть-Порт все необходимые стройматериалы, была подготовлена площадка с забитыми на глубину два метра сваями, а также сделан настил из деревянных брусов сто пятьдесят на сто пятьдесят метров. В феврале мы закончили доставку сэндвич-панелей, досок, утеплителя, минеральной ваты, цемента, линолеума и отделочных материалов в посёлок Усть-Авам, где нам предстоит возвести ФАП и три индивидуальных дома. В марте такие же караваны со стройматериалами отправятся в Волочанку. До конца апреля всё необходимое должно находиться в посёлках, так как в мае туда уже заедут строители. Сдать готовые фельдшерско-акушерские пункты мы должны до конца сентября.

Со слов представителя подрядчика, с летней строительной кампанией они справятся силами 20 строителей. На сборку одной коробки здания из сэндвич-панелей уйдёт 10 дней, после приступят к подведению электричества, утеплению и отделочным работам. Площадь фельдшерско-акушерского пункта 108 квадратных метров. Обогреваться здание будет при помощи специальных котлов, для которых подготовлены противопожарные рифлёные листы, защищающие стены и пол. Сами сэндвич-панели обработают специальным огнеупорным раствором.

В общей сложности на строительство трёх фельдшерско-акушерских пунктов «Норникель» выделил 53 миллиона рублей. В Заполярном филиале уверены: новые медицинские пункты с жилой площадью для семей специалистов привлекут на территорию так необходимые здесь фельдшерские кадры. Администрация Таймыра уже ведёт набор медперсонала.

В сухом остатке

Программа социально-экономического развития Таймыра компании «Норникель» рассчитана на пять лет с объёмом финансирования два миллиарда рублей. При этом сумма уже дважды была увеличена на сто миллионов. Демонстрируя яркий пример государственно-частного партнёрства, «Норникель» приобретает и ремонтирует квартиры в Дудинке для детей-сирот из числа коренных малочисленных народов Таймыра. За два прошедших года такое жильё уже получили десять человек. Ещё пять молодых людей заселятся в свои новые квартиры в этом году. Вместе с ключами от жилья компания вручает и сертификаты для приобретения бытовой техники. В общей сложности на покупку, ремонт и оснащение квартир за два года было потрачено девять миллионов рублей.

В этом году «Норникель» приступит к ещё одной серьезной стройке — возведению сельских домов культуры в посёлках Волочанка, Хета и Носок – самом большом по численности посёлке Таймыра, здесь проживает более двух тысяч человек, ведущих кочевой образ жизни. Объём инвестиций в этот проект составит более восьмисот миллионов рублей.

Особое внимание «Норникель» уделяет и вопросам образования, выполняя задачу по созданию комфортной, современной образовательной среды. Так, в 2022 году в одиннадцати сельских образовательных организациях установлены комплекты спутникового оборудования и компьютерной техники со стабильным интернетом. На это потратили четырнадцать с половиной миллионов рублей. Также благодаря компании в 2022 году в школах Дудинки, посёлках Волочанка и Потапово открылись компьютерные классы. Сюда централизованно закупили 100 ноутбуков и моноблоков. Ещё 26 компьютеров «Норникель» подарил детям-сиротам и малообеспеченным семьям.

Уже четвёртый год выпускники таймырских школ имеют возможность учиться по целевой программе «Студенты Таймыра» в Заполярном государственном университете им. Н. М. Федоровского. Компания берёт на себя практически все расходы: обучение, проживание, транспорт, дополнительные курсы, а также выплачивает студентам-северянам стипендию в размере 20 тысяч рублей. С 2020 года такой уникальной возможностью воспользовались сорок человек.

Все мероприятия в рамках программы социально-экономического развития Таймыра реализуются совместно с семейными родовыми общинами коренных малочисленных народов Севера. Для этого в 2021 году был создан Координационный совет по взаимодействию при старшем вице-президенте компании Николае Уткине. Изначально в него входило одиннадцать общин, сегодня их число выросло до пятидесяти четырёх. Благодаря такому эффективному сотрудничеству с коренными народами Севера достигнуты существенные результаты во всех сферах жизнедеятельности Таймыра.

Свою высокую социальную оценку действующей программе дал и глава Таймыра.

- У нас сложились партнёрские, дружеские отношения, — отметил Евгений Вершинин. - «Норникель» — это социально ответственная компания, выполняющая все обязательства, которые берёт на себя. Ежегодно, методично и системно она реализует нашу комплексную программу, не снижая объёмы финансирования.