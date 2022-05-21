Полярный экспресс

Все три концепции сочетают в себе тенденцию на сохранение исторического архитектурного облика города с внедрением суперсовременных архитектурных технологий и инновационных технических решений. Одной из главных задач разработчики обозначили развитие транспортной составляющей Норильска. Отмечается, что имеющейся на сегодня дорожной инфраструктуры недостаточно для комфортного, быстрого и, главное, безопасного передвижения горожан. Строительство новых транспортных узлов и внедрение альтернативных современных видов транспорта крайне необходимо для создания города будущего, подчёркивают авторы проектов.

Надо догонять

Что же предлагают разработчики? Консорциум под лидерством территориального градостроительного института «Красноярскпроект», занявший третье место в конкурсе, для решения транспортного вопроса предлагает строительство железнодорожной линии на магнитной подушке. По мнению специалистов консорциума, строительство скоростной дороги решит проблему разрозненности городской среды Норильска и увеличит скорость перемещения горожан в три–четыре раза. В местах остановок такого транспорта построят транспортно–пересадочные узлы, совмещённые с многофункциональными центрами. У каждого из пяти запланированных центров предполагается своя тематическая роль, отвечающая специфике каждого из районов.

Удобство подобных подвижных составов очевидно — они быстры, современны, комфорты, экологичны. Ввиду своей конструкции пути для них не зависят от количества выпавшего снега, а вот как они будут реагировать на сильные норильские ветра, уже вопрос к конструкторам. В России таких поездов пока нет, но в соседнем Китае уже реализованные проекты имеются, поэтому надо догонять.

Впереди планеты всей

В Китае находится и самый быстрый поезд в мире — Shanghai Maglev. Название происходит от сокращения двух слов: магнитная левитация (англ. magnetic levitation) — под действием мощного электромагнитного поля поезд левитирует (парит) над полотном дороги.

Линия этой железной дороги проходит из центра Шанхая в аэропорт и является одной из достопримечательностей как Шанхая, так и всего Китая в целом. Протяжённость магистрали на магнитной подушке составляет 30 километров. Это расстояние поезд преодолевает всего за 8 минут (от 7 минут 20 секунд до 8 минут 10 секунд — в зависимости от времени дня). Чтобы преодолеть это же расстояние на метро, понадобится 40 минут. Максимальная скорость поезда — 431 км/ч. Разогнавшись до такой скорости в середине маршрута, поезд удерживает её 1,5–2 минуты. Средняя скорость движения поезда на всём маршруте составляет 250 км/ч. Для нашего обывателя это звучит как фантастика, но во всем развитом мире к подобным скоростям железнодорожных составов уже привыкли, хотя ещё несколько десятилетий назад Китай и мечтать не смел о таких технологиях.

Железнодорожная линия «Маглев» — Шанхай — Аэропорт Пудун — работает с 6.45 до 21.40. Интервалы движения составляют 15–20 минут. Актуальное расписание Shanghai Maglev можно посмотреть на официальном сайте поезда. Там же есть информация о действующих тарифах и ценах. Стоимость билета зависит от выбранного класса путешествия и от того, едете вы в один конец или туда–обратно. Билет туда–обратно действует в течение семи дней. Авиапассажирам, пользующимся услугами в день прилёта/вылета, предоставляется скидка при предъявлении билета на самолёт или посадочного талона. Билеты можно свободно приобрести в любое время в одном из центров по их продаже. Примечательно, что дети ростом до 120 см могут путешествовать бесплатно, но обязательно в сопровождении взрослых. Для детей выше 120 см нужно купить билет за полную стоимость.

К недостатку подобной дороги можно отнести только её стоимость. Строительство шанхайской ветки велось в 2001–2003 годах, 30 километров дороги обошлись в 10 млрд юаней (1,6 млрд долларов США). Такие высокие расходы связаны с тем, что значительная часть трассы проходит над заболоченной местностью, и строителям пришлось устанавливать опоры эстакады на специальные бетонные подушки, упирающиеся в скальное основание. Таких опор, к слову сказать, получилось немало, а толщина некоторых бетонных подушек достигает 85 метров. Ввод железнодорожной линии «Маглев» в эксплуатацию состоялся 1 января 2004 года.

Подвесная дорога

В предложении другого финалиста конкурса — консорциума под лидерством ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», занявшего второе место, также поднимается вопрос о необходимости строительства подвесной железной дороги, которая соединит районы Норильска. Прогнозируется, что параллельно с модернизацией города численность его населения увеличится ориентировочно на 40%, и альтернатива автомобильным дорогам станет критически необходима. На изображении в презентации консорциума подвесная монорельсовая дорога на бетонных опорах окружена специальным стеклянным корпусом, видимо, для дополнительной защиты состава от сильного ветра и прочих внешних воздействий.

Монорельсовые подвесные дороги, в отличие от дорожных линий на магнитной подушке, в нашей стране имеются, да и в других странах мира они применяются довольно широко. Есть примеры в США, Австралии, Китае, Японии. В Германии например, всемирно известная Вуппертальская дорога была запущена в эксплуатацию ещё в 1901 году.

Обычные подвесные дороги не уступают поездам на магнитной подушке ничем, кроме скорости передвижения. Заявленная различными производителями скорость не превышает 70 км/ч.

Идея внедрения подобного проекта в нашем городе не нова и уже не раз звучала на различных урбанистских мероприятиях, проходивших в городе. Консорциум под лидерством ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» предлагает соединить такой скоростной дорогой все районы города и довести её до порта в Дудинке. Магистраль должна выступить драйвером промышленного и экономического развития территории и сделать Норильск первым инновационным центром Арктики.

В Японии, например, подобные дороги начали строить еще в 1970–е. Монорельс «Шонан» — первый подвесной монорельс в Японии. Линия открылась 7 марта 1970 года. В настоящий момент имеет протяжённость 6,6 километра, 8 станций. Линия однопутная с разъездами на четырёх станциях. Все станции, кроме конечных, не имеют обслуживающего персонала.

Максимальная скорость на линии ограничена и составляет 75 км/ч. Ежедневный пассажиропоток — 30 тыс. человек. Поезда ходят в среднем раз в 7 минут, с открытия в 5.30 до 7.00 и с 21.00 до закрытия в 23.50 — раз в 15 минут. Поездка по всей линии занимает 14 минут.

Несмотря на свои скромные размеры, «Шонан» довольно интересен тем, что это, судя по всему, единственная система, проходящая сквозь горы: на линии имеется два тоннеля, они позволили проложить линию кратчайшим маршрутом между городами Камакура и побережьем.

Плюсы очевидны

Хотя в России примеров подобных монорельсов немного и сама мысль о строительстве такой дороги в Норильске звучит фантастически, появление её у нас на территории, несомненно, позитивно отразилось бы на комфорте проживания горожан, скорости и безопасности их перемещения и значительно разгрузило бы местные автомобильные дороги. С учётом уже принятых решений о строительстве передовых научного и туристского кластеров (реновация Заполярного госуниверситета, строительство новой современной школы, технопарка «Никелевая долина», реализация проекта «ЗаТундра» и развитие туристского кластера «Арктический») такая современная дорога создала бы дополнительные условия для развития науки и туризма, а также повысила бы имиджевую составляющую нашего города.