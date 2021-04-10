Полёт длиною в жизнь

Взлёт

Вся трудовая деятельность Владимира Петровича, а это более 43 лет, была посвящена служению Отечеству. 28 лет отданы службе в Вооруженных силах Российской Федерации, и почти 25 лет Владимир Петрович руководил мобилизационным отделом администрации Норильска. Но путь этого кадрового военного и настоящего патриота своей страны начался с его первой любви и настоящей страсти — авиации. Курсант Лозинский в 1967 году поступил и в 1971 году окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов войск ПВО и не раз поднимался в небо в качестве штурмана корабля военной авиации. С 1981 по 1985 год обучался в Военной академии войск ПВО им. Маршала Г. К. Жукова. Служил начальником штаба авиационной эскадрильи, заместителем начальника штаба авиационного полка, заместителем начальника штаба отдельной армии ПВО по боевому управлению, начальником оперативного отдела дивизии ПВО. Карьеру кадрового военного закончил в должности начальника вспомогательного командного пункта отдельной армии ПВО на северном направлении.

Вернувшись на гражданку, Владимир Петрович не утратил связи с военной сферой. Свои командирские навыки он с успехом применял в новой должности главы норильского мобилизационного отдела города, которым руководил с 1997 года до выхода на пенсию и отъезда на материк в этом году. Обладатель сурового нрава и твёрдого характера, кадровый офицер и настоящий полковник прославился тем, что мог «поставить под ружьё» любого чиновника, депутата и даже мэра. А организованные им стрельбы и полевые учения всегда отличались строгой дисциплиной и чёткой организацией.

Снова в строю

В 2002 году отставному офицеру довелось вновь надеть военную форму и оказаться на передовой. Владимир Петрович был направлен в Чеченскую Республику с гуманитарной миссией в качестве представителя администрации Норильска. Именно он занимался сопровождением и распределением обмундирования, средств связи, спецсредств, техники и продуктов питания, приобретённых администрацией Норильска, администрацией Таймырского округа и «Норникелем» для сводного отряда милиции Сибирского УВД. В тот момент наши силовики, несущие службу в неспокойных горных районах, нуждались в поддержке своих земляков, и Север их не забыл.

Особо ценными оказались навыки штабного офицера, когда на северные рубежи России вновь обратили внимание в правительстве Российской Федерации. В 2015, 2017 и 2019 годах Владимир Петрович принимал непосредственное участие в организации проведения на территории Норильска масштабных межвидовых тактических учений Северного флота Российской Федерации, Воздушно–десантных войск и Войск специального назначения Российской Федерации, проводимых с целью обеспечения безопасности морского судоходства в Арктической зоне. Благодаря его высокому профессионализму, компетентности в вопросах безопасности и обороноспособности государства и четким действиям было организовано эффективное взаимодействие служб и организаций города по оказанию содействия и помощи в проведении учений. Позаботился он и о комфорте военнослужащих, и об их досуге, и о том, чтобы горожане смогли получить максимум впечатлений от этих знаковых и масштабных событий. С его помощью были организованы экскурсии на военные корабли для всех желающих, выступление сводного хора ВМФ.

Хранитель памяти

Лозинский поддерживал связь не только с действующими военными, но и с офицерами запаса — он принимал активное участие в работе Местной общественной организации «Норильский городской Совет ветеранов войны и труда». В частности он помогал решать вопросы социального обеспечения и улучшения материальных условий жизни ветеранов.

Ещё одним большим и важным делом для Лозинского стала реконструкция площади Памяти Героев, которую он инициировал совместно с местными организациями ветеранов и бывших военнослужащих. Владимир Петрович полагал, что бережное отношение к героическому прошлому собственной страны — залог правильного воспитания подрастающего поколения. Именно благодаря его стараниям на площади Памяти Героев в качестве памятников были установлены две гаубицы образца 1938 года, танк Т–62М 1970 года выпуска и боевая машина пехоты БМП–1 1975 года выпуска. После этого площадь стала одной из визитных карточек нашего города и местом, где с большим удовольствием прогуливаются норильчане.

В 2019 году в рамках подготовки к юбилейным мероприятиям, посвящённым 75–й годовщине Великой Победы, под непосредственным руководством Владимира Петровича был проведён капитальный ремонт площади Памяти Героев и благоустроена Аллея Славы. Также рядом со стелой Пограничных войск были установлены стелы Воздушно–космических сил, Военно–морского флота и Военно–десантных войск. Эту пусть небольшую, но сделанную на совесть аллею сразу облюбовали студенты и подростки. Летним днём там частенько практикуются в выполнении трюков любители скейтов, роликов и спортивных велосипедов, а к вечеру экстремалы уступают место творческой молодёжи — так что услышать гитару или даже скрипку в районе Вечного огня — теперь привычное дело.

Дмитрий Губарев, председатель Местной общественной организации «Пограничное братство», вспоминает о совместной работе с Лозинским так:

– Он никогда не отказывал в помощи и всегда досконально разбирался в вопросе. Если к нему обращались — всегда искал возможность помочь. Подполковник запаса, он поддерживал связь и с местными воинскими частями, и с командирами морской пехоты, которые проводили у нас учения. Он сделал очень много для появления в городе Аллеи Славы. В первую очередь взял на себя решение всех технических вопросов и работу с документацией. А это только на первый взгляд простое дело. Без него мы бы вряд ли смогли так быстро и качественно что–то построить в центре Норильска. Он и специалистов выделял для работы. Одна из стел – маяк с якорем – своим внешним видом целиком ему обязана. Именно Владимир Петрович вёл переговоры с моряками о том, чтобы они предоставили нам якорь для создания стелы.

Наследие патриота

Ещё одним направлением, в котором Лодзинский с успехом применял полученные за годы службы навыки, была работа в призывной комиссии города. Он возглавлял её более десяти лет. Владимир Петрович считал, что в российской армии должны служить только лучшие и достойнейшие, и нет более высокой чести, чем отдать долг Родине.

Так вспоминает о совместной работе с Владимиром Петровичем Военный комиссар города Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района Красноярского края Валерий Несторов:

– Владимир Петрович был настоящим русским офицером — суровый, справедливый, человек со стальным стержнем и далеко не ангел, когда дело доходило до муштры или тренировок. При этом он был тем человеком, у которого всегда было чему поучиться, даже если ты сам умудрённый жизнью кадровый офицер. У него не было полутонов — либо чёрное, либо белое; либо работа выполнена хорошо, либо плохо. Слова «сойдет» в его лексиконе просто не существовало. Мы с ним всегда много спорили, бывало до хрипоты. Каждый отстаивал свою точку зрения, но в результате всегда приходили к единому мнению и находили, на мой взгляд, идеальное решение проблемы или поставленной задачи. Как говорится, в споре рождается истина. Когда он решал вопросы в интересах города или наших ребят, несущих срочную службу, всегда был непреклонен и мог горы сдвинуть. В такие моменты наши с ним споры заканчивались, а разногласия уходили на второй план, и мы выступали единым фронтом, отстаивая права норильчан. Его уход был шоком для всего нашего коллектива. Владимира Петровича очень любили мои сотрудники. Он никогда не проходил мимо чужих проблем и не отказывал в помощи, если это было в его силах. Очень жаль, что не стало такого человека.

Особое место в жизни и работе Владимира Петровича занимало патриотическое воспитание молодёжи.

Иван Герасимов, исполняющий обязанности руководителя Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» в городе Норильске вспоминает:

– Ко всему, что касалось патриотического воспитания молодёжи, Владимир Петрович подходил основательно. Он оказывал нам просто колоссальное содействие и в организации простых мероприятий, и в крупных проектах. Если он видел, что проект действительно перспективный и может принести пользу городу, то не просто давал добро или советовал, куда обратиться, а брал на себя решение большинства вопросов, связанных с его продвижением. Когда мы приходили с какой–нибудь идеей, он выслушивал и говорил: «Да, ребята. Классная идея. Молодцы». Затем брал проект и занимался им вплотную. Мы, например, два раза в год проводим мероприятие «День призывника». До того как Лозинский подключился, это выглядело так: собирали ребят призывного возраста в кинотеатре, перед ними выступал военком или кто–то из служивших, потом показывали патриотический фильм, к концу которого оставалась всего пара человек. А благодаря Лозинскому День призывника превратился в действительно яркое мероприятие. Он договорился с воинской частью о том, чтобы для ребят организовывали показательную программу прямо в расположении части. Там военнослужащие и про солдатский быт рассказывали, и тир устроили, со стрельбой не из пневматики, а с применением охолощённых патронов, то есть и отдача, и звук — как у настоящего боевого оружия. Ещё соорудили выставку снаряжения, где и обмундирование померить можно, и автомат разобрать. Ну и конечно, кашей солдатской из полевой кухни угощали. Согласитесь, это куда интереснее, чем просто фильм смотреть.

В этом году мы планируем повторить это мероприятие, и я буквально пару недель назад созванивался с Владимиром Петровичем по этой теме. Он уже на пенсию вышел и на материк уехал, но продолжал держать руку на пульсе. Когда созванивались, он как раз в Москве в аэропорту ждал рейса на Кубань.

Лозинский, хоть и уехал из Норильска, но даже с материка нам очень помогал и в организационных моментах, благодаря старым связям, и в разработке плана мероприятия. У него в таких вещах огромный опыт, поэтому у него всегда совета спрашивали — где лучше в стрелковом тире заграждение поставить, чтобы безопасно было, как само мероприятие выстроить, чтобы и увлекательно получилось, и участники не устали. Он часто хорошие идеи предлагал. У нас были тёплые дружеские отношения, и я, конечно, очень расстроился, когда мне сообщили, что Владимира Петровича не стало. Это был замечательный человек, который хоть и уехал с Севера, всё равно продолжал заниматься Норильском и его проблемами, большими и малыми.

Помимо общественной деятельности работал Лозинский и заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Общался с малоимущими семьями, помогал трудным подросткам найти себя в жизни – как настоящий офицер никогда не давал в обиду ребёнка, считая, что каждый заслуживает и второго шанса, и права на простое счастливое детство.

Душевные проводы

В этом году Владимир Петрович вышел на пенсию и уехал на Кубань — к солнцу и спокойной жизни. Провожали Лозинского всем городом: одни писали стихи, другие — поздравления и пожелания.

Так провожали на заслуженный отдых подполковника запаса его коллеги и работники администрации:

Владимир Баринов, заместитель главы Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями:

– Владимир Петрович, работать с вами было огромной честью для меня. Свою работу вы не просто любили, вы жили ею, и весь наш Большой Норильск благодарит вас за труд.

Ольга Кротова, начальник контрольно–ревизионного отдела администрации Норильска:

– Дорогой Владимир Петрович! Мне немного грустно от расставания с вами, в сердце моём вы оставляете добрую память о себе. Для меня вы образец жизнелюбия, доброжелательности, мудрости и чести. Спасибо за поддержку и выручку в трудный час, за тёплую и дружную атмосферу, за отличное настроение и оптимизм.

Край наш северный всем хорош, но я рада, что вместо карликовых березок вас теперь будут окружать цветущие каштаны, кусты роз и сирени, вместо морошки вы будете собирать черешню, и небо над вашим домом будет высоко–высоко, ведь у нас оно «лежит» на крышах домов.

Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков:

— Дорогой Владимир Петрович, даже язык не поворачивается сказать, что мы провожаем вас на заслуженный отдых. Потому что все, кто знаком с полковником Лозинским, знают: отдых — это не про него.

Уверен, что ещё не раз вы приедете в Норильск, пройдёте по улочкам заполярного города, которые за десятилетия стали для вас родными, пообщаетесь с северными земляками, вспомните былые времена. А вспомнить есть о чём. На боевом посту в администрации Норильска вы несли службу без малого четверть века, вам довелось поработать со многими руководителями, и все они уважали и высоко ценили вас за честность, порядочность, прекрасное чувство юмора и умение находить общий язык со всеми без исключения.

В день отъезда было сказано много тёплых слов в адрес этого человека. Но, увы, тёплым пожеланиям не суждено было сбыться. 3 апреля у Владимира Петровича остановилось сердце. Но всё, что он сделал для города, будет жить дальше. По Аллее Славы пройдёт много поколений норильчан, а созданные при его участии патриотические проекты помогут воспитать не одно поколение настоящих мужчин, чётко знающих, что такие понятия как «офицерская честь» и «благородство русского солдата» встречаются не только на страницах старых советских книг, но и в жизни.