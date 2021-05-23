Полное погружение

Появление центра цифрового образования «IT–Куб.Норильск» в октябре 2020 года стало возможным благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». В 2019 году Министерство просвещения РФ объявило о конкурсе, и администрация города выступила с инициативой создания образовательной площадки в нашем городе. Идею поддержало Агентство развития Норильска, выделив внушительную сумму на ремонт помещения. Ещё одним партнёром проекта стал детский технопарк «Кванториум» в Красноярске. На развитие «IT–Куб.Норильск» было выделено более 60 миллионов рублей — это средства федерального и регионального бюджетов, а также АРН.

Здравствуй, «цифра»!

Более 400 школьников с 1–го по 11–й класс теперь могут бесплатно изучать такие перспективные направления IT–сферы, как основы программирования на Python, создание мобильных приложений, работа с виртуальной и дополненной реальностью и искусственным интеллектом.

В новом учебном 2021–2022 году в норильском центре цифрового образования появятся два крупных и востребованных направления: цифровые медиа (разработка сайтов, блогинг, SMM, графика, фото/видео, 3D) и GameDev (разработка игр). Обучение проходит на самом современном оборудовании. Партнёрами федеральной сети центров являются такие гиганты IT–индустрии, как: «Яндекс.Лицей», Сетевая академия Cisco, Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ), «Кодвардс», «Алгоритмика» и так далее.

С сентября этого года IT–Куб станет доступен не только детям, но и взрослым. Для них будут организованы платные курсы, а также мастер–классы по темам, связанным с использованием информационных технологий на предприятиях, в организациях и бизнесе и с применением их для улучшения общественной и повседневной жизни.

Как это было?

Первое занятие в IT–Кубе по направлению VR/AR (виртуальная и дополненная реальность) провела наставник центра Анна Толкачёва. Она рассказала гостям, что дети освоят работу с Photoshop, погрузятся в виртуальную реальность, попробуют создать свои видеоприложения, игры, изучат основы 3D–моделирования, а после изучения базовой технологии дополненной реальности начнут реализовывать художественные проекты.

Стоит добавить, что Анна Толкачёва (Нижний Новгород) — популярный медиахудожник, исследователь, разработчик, участник международных проектов и выставок. Она является партнёром Музея Норильска, среди её работ имеется документальный фильм про ненцев в формате виртуальной реальности. По своему направлению она работает с Владиславом Поляковым, который начинал в лаборатории «Фаблаб–Норильск».

Первую экскурсию для гостей центра провёл его руководитель Евгений Герасименко, который известен своими проектами «Фаблаб» и «Лофт» в библиотеке, а последние годы он с командой единомышленников занимался созданием IT–Куба. Евгений рассказал, что специалисты по цифровым и IT–технологиям сейчас востребованы на рынке труда, и есть острая потребность в подготовке большего количества профессионалов в этой области. Во время экскурсии он поделился, что в планах у сотрудников «IT–Куб. Норильск» — приглашать спикеров из Москвы и из–за рубежа и давать возможность получать от них знания школьникам, студентам, а также взрослым специалистам.

Будущее пришло

Искусственный интеллект распознаёт лица в кадре. Он переводит тексты, управляет беспилотниками. Когда мы говорим телефону «Окей, Гугл!» или задаём вопрос «Алисе», мы обращаемся за помощью к искусственному интеллекту, который распознаёт нашу речь и переводит её в понятные машине символы. Возможности нейросетей впечатляют и кажутся безграничными. Инженеры из Micrоsoft называют три наиболее перспективных направления в IT–сфере: машинное обучение, мобильные разработки и облачные технологии. А самыми востребованными и оплачиваемыми IT–профессиями в 2021 году стали:

– Фронт–энд–разработчик и бэк–энд–разработчик. Зарплата варьируется от 100 до 120 тысяч рублей. Их задача заставить работать сайт. Первый — отвечает за разработку интерфейса таким, как его видит дизайнер. Второй — пишет программно–аппаратную часть сервиса, чтобы сообщения отправлялись по адресу, сохранялась история просмотра товаров.

– Android–разработчик и IOS–разработчик. Заработная плата — 130 000 рублей. Эти специалисты могут «поместить» практически любой сайт в телефон.

– Специалист по данным. Доход 105 тысяч рублей. Анализирует каждый шаг пользователя в интернете, оперируя массивами данных, и предлагает посетителю то, что ему нравится, учитывая его поведение в сети.

– Тестировщик. Зарабатывает 80 тысяч рублей. Он проверяет работу сайта или приложения. Пишет специальные программы, которые в автоматическом режиме анализируют функционал разработки.

В число высокооплачиваемых специалистов попали IT–дизайнеры, всевозможные рекламисты и продвиженцы, среди которых: менеджеры по интернет–маркетингу, таргетологи, SMM–менеджеры, PPC–менеджеры, SEO–менеджеры, а также руководители проектов и менеджеры по продажам.

Исключительно девичьими называют следующие специальности: веб–дизайнер, копирайтер, дизайнер интерфейсов, программный инженер, робототехник и IT– менеджер.

Набор в бесплатные группы осуществляется ежегодно на конкурсной основе. Информацию о направлениях центра цифрового образования «IT–Куб.Норильск» можно узнать на сайте itcube.io.

IT–Куб находится по адресу: г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 10 (в здании техникума), правое крыло, 3–4–й этажи, телефоны для справок: 8–913–504–33–00, 8–913– 504–33–77, в будние дни с 12 до 20 часов. Также узнать о проекте можно на Facebook, в Instagram и в соцсети «ВКонтакте».