Полномочным представителем губернатора региона по Норильску и Таймыру назначен бывший глава краевой Госавтоинспекции

Полномочным представителем губернатора по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району стал Алексей Членов, который в начале октября по собственному желанию ушёл на пенсию со службы в органах внутренних дел.

«В плане инвестиционной привлекательности Норильск и Таймыр – перспективные территории. Прежде всего, здесь стоит упомянуть крупный проект «Восток Ойл», который может сделать Красноярский край главным плацдармом нефте- и газодобычи не только России, но и мира. Что касается Норильска, то самая главная задача, стоящая на повестке дня – радикальное изменение городской инфраструктуры, то, что мы называем реновацией северной столицы. Сейчас принята серьёзная программа с финансированием порядка 120 млрд рублей, при этом руководством «Норникеля» принято решение выделить на неё 150 млрд дополнительно. Это позволяет рассчитывать на то, что при качественной организации строительных работ, обновлении инфраструктуры – теплосетей, энергоснабжения, мы реально получим новую столицу Арктики. Я уверен, что с учётом вашего опыта с задачей полномочного представителя вы хорошо справитесь», - сказал Александр Усс, обращаясь к новому полпреду.

Алексей Членов родился в селе Новая Солянка Рыбинского района Красноярского края. С 1997 года начал работу в Госавтоинспекции в качестве инспектора ДПС города Красноярска. Пост начальника управления ГИБДД России по краю занял в 2017 году, получив повышение с поста замначальника управления. До этого работал в должностях заместителя начальника отделения ГИБДД УВД по Октябрьскому району, начальника межмуниципального отдела МВД России «Минусинский».

Награждён медалями «За отличие в службе» трех степеней, «За доблесть в службе», иными ведомственными наградами.