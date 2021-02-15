Полный апокалипсец

«Автор книги Карил Фере (Caryl Férey) - писатель, знаменитый на европейском уровне, мастер детектива и триллера, с почти миллионным общим тиражом произведений, литературными наградами.

Остросоциальный. Согласно Википедии, у него два десятка романов, и во всех «действие разворачивается в странах с болезненным бэкграундом типа колонизации, апартеида, диктатуры... Книги Фере - как рентгеновские снимки жёстокого, тёмного, сложного мира, в котором тайна и хаос смешаны с социологией, политикой или экономикой». LЁD - крайний в этом ряду: после ЮАР и Колумбий на «рентген» зашёл российский город Норильск.

И без чтения всех 528 страниц можно предполагать, что диагноз французского лекаря будет скорее фатальным. Так и есть. За полтора месяца вышли уже три десятка рецензий и интервью с автором, подробно проговаривающих идею и сюжет работы. По ним всё ясно - апокалипсис здесь и сейчас.

Эпиграфом к своему «детективу» Карил Фере взял отрывок из нобелевской речи Светланы Алексиевич: «Красный человек так и не смог войти в то царство свободы, о которой мечтал на кухне. Россию разделили без него, он остался ни с чем. Униженный и обворованный. Агрессивный и опасный». LЁD мощно подаётся в СМИ, ведущих французских (Le Monde, к примеру) и франкоязычных других стран Европы (Le Temps - Швейцария, Le Quotidien - Люксембург) и автоматически работает на критику.

Из интервью Фере в приложении к газете «Юманите»: «Бывшие узники ГУЛАГа не сдвинулись с места. Всё вертится вокруг рудника. Жители обязаны соблюдать осторожность. Они не любят разговаривать с журналистами из опасения, что их слова будут искажены. Боятся увольнения. Без шахты ты никто, найти другую работу практически невозможно. Раньше конгломерат был советским. Затем его продали… олигарху, который превратил его в транснациональную корпорацию. Но всё равно дело идет по-русски, то есть исчезает 10% продукции. Советские имели немного, у них был лимузин. Сменившие их владеют всем городом. Это криминал, организованный на государственном уровне».

Как сообщает пресса, обсуждается вопрос экранизации романа.