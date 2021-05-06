Получены первые снимки со спутника «Арктика-М»

«Арктика-М» - спутник, который был запущен в феврале этого года, предназначен для мониторинга и дистанционного зондирования Арктики. Планируется, что в общей сложности на околоземной орбите будет работать группировка из пяти таких космических аппаратов. Они будут осуществлять многоуровневое исследование Арктического региона, включая климатическое. Спутники «Арктика-М» позволят анализировать состояние арктических льдов, погодных изменений, состояние Северного морского пути на всей его протяжённости. Мониторинг носит круглосуточный и всепогодный характер.

Россия стала первой страной в мире, которая начала получать информацию о динамических процессах в этой области земного шара с такой периодичностью. На основе этих данных Росгидромет уже приступил к разработке моделей метеопрогнозов.

Специалисты считают, что изображения динамических процессов в атмосфере в глобальном масштабе над арктическим районом открывают новые возможности при решении метеорологических задач. Кроме того, «Арктика-М» является уникальным инструментом для наблюдения за крупными пожарами.