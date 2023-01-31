Получить льготную ипотеку смогут IT-специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно

Правительство РФ расширило параметры программы. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о смягчении условий программы льготной ипотеки для специалистов, работающих в сфере информационных технологий.

Помимо возрастных ограничений документ расширяет и перечень IT-компаний, сотрудники которых могут получить ипотечный кредит. Ранее это было возможно только для аккредитованных компаний, получавших налоговые льготы. Теперь же кредиты станут доступны сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний.

Скорректированы и требования по минимальной зарплате специалистов. Показатель снижен со 150 до 120 тысяч рублей в месяц (до вычета НДФЛ) в городах-миллионниках и со 100 до 70 тысяч рублей – в остальных населённых пунктах. При этом требования для специалистов, работающих в Москве, останутся прежними.

Кроме того, теперь минимальный размер зарплаты может быть рассчитан не только по основному месту работы, но и в совокупности с работой по совместительству, но также в аккредитованной IT-компании.

Ещё одно изменение касается трудового стажа специалистов. Теперь чтобы не потерять выгодную ставку, после получения ипотеки специалисту нужно быть трудоустроенным в аккредитованной компании не менее пяти лет, а не весь срок выплаты кредита. Если же сотрудник уволится раньше, льготная ставка будет действовать для него ещё полгода.

Напомним, что льготная ставка для IT-специалистов - до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей регионов-миллионников – 18 млн рублей, для остальных – 9 млн рублей. Первоначальный взнос – 15%.