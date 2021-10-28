Получить служебное жильё в посёлке Снежногорск смогут даже те, у кого уже есть квартира в Норильске

Необходимость корректировок возникла в связи с обращением руководства Норильского ОМВД. Дело в том, что для прохождения службы в Снежногорске сотрудникам ОМВД, к примеру участковому уполномоченному, потребуется служебное жильё в посёлке. Но действующим положением не предусмотрено предоставление служебных квартир гражданам, если они или члены их семей уже обеспечены жилыми помещениями на территории муниципального образования город Норильск.

Снежногорск, напомним, является частью муниципального образования. При этом с учётом отдалённости посёлка и отсутствия наземного транспортного сообщения работать в Снежногорске, а проживать в другом месте муниципального образования физически невозможно.

«Мы предлагаем внести необходимые изменения, чтобы иметь возможность обеспечивать служебными квартирами в посёлке Снежногорск граждан, имеющих квартиры в Норильске», — отметил в своём докладе начальник управления жилищного фонда Норильска Кирилл Демидов. Депутаты единогласно поддержали предложенные корректировки, рекомендовав утвердить их на очередной сессии горсовета.