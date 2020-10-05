Помимо Дня учителя сегодня День работников уголовного розыска

Тёплые слова и поздравления прозвучали от важных лиц города. Первым стал Геннадий Маслов, начальник отдела МВД России по г. Норильску. Он отметил, насколько опасными и сложными бывают задачи сотрудников уголовного розыска. И пожелал добра, здоровья, а главное - оперативной удачи в борьбе с преступностью.

Также к поздравлениям присоединились Юрий Кононченко, председатель общественного совета при отделе МВД России по г. Норильску и заместитель главы города Норильска Фёдор Чередниченко.

- На вас равняются остальные сотрудники. Именно от вас зависит спокойствие граждан, - отметил Фёдор Чередниченко.

Оперской удачи и высоких результатов в служебной деятельности пожелал подполковник милиции в отставке Таскин Виктор от ветеранов отдела МВД России по г. Норильску.

Помимо поздравительной части были награждены сотрудники, которые добились высоких результатов в служебной деятельности, были отмечены почётными грамотами, благодарственными письмами и медалями. А ветеранов наградили благодарственными письмами ведомства за многолетнюю добросовестную службу в органах внутренних дел.