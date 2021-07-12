Помните о правилах безопасной перевозки детей в автомобиле

12 июля 2017 года в силу вступили поправки в п.22.9 Правил дорожного движения РФ. который гласит, что перевозка детей в возрасте младше семи лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребёнка. Перевозка детей в возрасте от семи до 11 лет (включительно) должна осуществляться по тем же правилам либо с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка.

При выборе подходящего автокресла родителям стоит учесть такие критерии, как возраст и вес ребёнка. Детские кресла подразделяются на несколько групп:

- группа 0 — предназначена для детей весом менее 10 кг. В частности используется для перевозки новорождённых, а также для детей с малым весом. В таком кресле ребёнок перевозится в положении лежа. Оно оснащено внутренними ремнями безопасности и устанавливается на заднем сиденье автомобиля перпендикулярно ходу движения и фиксируется штатным ремнём безопасности автомобиля;

- группа 0+ — для детей весом менее 13 кг. Кресло предназначено для малышей от рождения и примерно до одного года. Ребёнок перевозится в положении полулежа. Кресло оснащено внутренними пятиточечными ремнями безопасности и устанавливается лицом против хода движения автомобиля;

- группа I — для детей весом 9–18 кг. Кресло предназначено для детей, которые уверенно сидят (примерно от одного года до четырёх лет). Ребёнок перевозится в положении сидя (есть варианты с наклоном для удобного сна). Кресло оснащено внутренними пятиточечными ремнями безопасности и устанавливается лицом по ходу или против движения автомобиля;

- группа II — для детей весом 15–25 кг. Ребёнок перевозится в положении сидя. Кресло пристёгивается штатным ремнём безопасности и устанавливается лицом по ходу движения автомобиля;

- группа III — для детей весом 22-36 кг. Ребёнок перевозится в положении сидя. Кресло пристёгивается штатным ремнём безопасности и устанавливается лицом по ходу движения автомобиля;

- бустер — отдельное сиденье без спинки, которое немного поднимает ребёнка и даёт возможность более надёжно пристегнуть его штатным ремнём безопасности, при этом отсутствует боковая защита головы и тела как в полноценном автокресле.

При покупке удерживающего средства стоит обратить внимание на его сертификат — проверить его достоверность и срок действия на специальном ресурсе Федеральной службы по аккредитации.