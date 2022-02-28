Помочь беженцам из Луганска и Донецка стало проще

Напомним, на прошлой неделе по инициативе главы города Дмитрия Карасева совместно с благотворительным фондом «Территория добра» был открыт специальный счёт для сбора средств в помощь беженцам из Донецка и Луганска.

Ранее мы публиковали реквизиты, по которым можно было перевести средства. Но сегодня «Территория добра» на своём официальном сайте создала специальную страничку, на которой оказать помощь пострадавшим стало намного проще. Для этого горожанам нужно просто ввести данные банковской карты, выбрать или ввести сумму пожертвования и нажать на кнопку «Пожертвовать».