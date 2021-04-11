Помочь ближнему

Проект «Волонтерский Форум–Театр» появился на свет благодаря Норильской общественной организации профилактики и охраны здоровья матери и ребёнка «Мамина школа». В 2020 году проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Размер гранта — 467 тысяч 620 рублей. Cофинансирование составило 395 тысяч 880 рублей. На реализацию проекта Фондом перечислено 348 тысяч 807 рублей. Срок реализации — с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года.

Твори добро

– Идею создать такой театр нам предложила Елена Анатольевна Слатвицкая, на тот момент главный специалист молодёжной политики управления по спорту, — рассказывает Анна Фоминцева, руководитель проекта. — Она объяснила, что это за методика, как она работает и какие может дать результаты. Мы пять раз подавали этот проект на разные грантовые конкурсы и в итоге конкурс Фонда президентских грантов всё же одолели. Был момент, когда у нас уже опустились руки, и мы с командой решили, что если сейчас ничего не получится, то значит, не судьба. Но произошло чудо — проект одержал победу.

Мы должны были начать его реализацию с 1 июля 2020 года, но помешала пандемия. Сложность в том, что проект рассчитан на работу с волонтёрами, а их в период ограничительных мер особо не соберёшь. Мы долго пытались скоординировать подростков, часть ребят ушла из волонтёрского движения. В итоге собрали самых стойких и решили сделать онлайн–спектакль, провести его в прямом эфире и сохранить запись.

Основная идея форум–театра в том, чтобы перестроить волонтёрское движение с событийного на социальное и показать, что нужно помогать ближним и заботиться друг о друге. Часто бывает, что люди просто не говорят о своих потребностях и трудностях. И помогать можно не только в формате каких–то акций или событий, а каждый день. Достаточно оглянуться, чтобы увидеть рядом тех, кто нуждается в твоей помощи. Более того, проект позволяет визуально обозначить острые социальные проблемы. Не зря же говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Когда мы видим конкретную ситуацию, нам легче понять, как её разрешить, или изменить.

Не молчи

Создателем метода «форум–театр» является Аугусто Боаль, бразильский режиссёр и общественный деятель. Он же основал первый уличный «Театр угнетённых» и всегда говорил, что «театр может помочь нам построить будущее, вместо того чтобы просто его ждать». Метод Боаля используют в работе с заключенными и ВИЧ– инфицированными, жертвами домашнего насилия и беженцами. Основу форум–театра составляют театральное сценическое действие и обратная связь с аудиторией. Специфика метода в том, что зритель становится участником разыгрываемого спектакля. Он может быть как наблюдателем, так и актёром, а главное, у него есть возможность делиться своим личным опытом.

В Норильске методику форум–театра решили применить в развитии волонтёрского движения и изменить представление волонтёров–школьников о деятельности добровольцев. Показать, что добровольчество — это не только участие в ярких, весёлых акциях и мероприятиях, а в большей степени социальная работа.

– В первом нашем спектакле под названием «Не молчи», который по понятным причинам прошёл онлайн, мы проигрываем такие социальные проблемы, как одиночество и замкнутость пожилых людей, — рассказывает Анна Фоминцева. — Это экспромт. Главная героиня нашего мини–спектакля — сотрудница организации по выдаче займов, которая мечтает за хорошую работу получить премию и купить новые сапожки. Первый раз мы проиграли нашу версию спектакля, а затем, во время онлайн–трансляции, зрители писали, как должна дальше, по их мнению, развиваться история, и наши актёры проигрывали их сценарии. В последней версии спектакля именно легкомысленная девушка с сапожками, поменяла историю жизни героев. Она и её друг — коллектор, помогли своими действиями другим персонажам: отвезли наркомана в больницу, чтобы его бабушка не оформила на себя кабальный заём. Идея была в том, что любой из нас может поменять жизнь другого человека, и можно это сделать как в лучшую сторону, так и в худшую. Такой формат спектакля даёт возможность увидеть, как меняется и что для себя приобретает каждый из героев. Финальная сцена как раз демонстрирует, что, помогая, человек приобретает для себя гораздо больше, чем оставаясь равнодушным.

Не проходите мимо

Премьера спектакля состоялась, а впереди ещё три постановки, которые нужно успеть подготовить и представить до 1 июля. Они также затрагивают социальные проблемы и заставляют задуматься о многих вещах.

– Вторая постановка тоже очень непростая эмоционально, — поясняет Анна. — История матери, воспитывающей ребёнка–инвалида. Она не может реализовать себя, потому что из–за особенностей своего ребёнка заперта в четырёх стенах. История каждодневного выбора, попытка выйти за пределы своего жилья. Мы вместе с героиней ищем ответы на её вопросы и обозначаем социальную проблему. Как общаться и заниматься с ребёнком–инвалидом? Как сделать так, чтобы он не чувствовал себя ущербным? Всё это тонкие материи. Если про воспитание здоровых детей хоть что– то написано, то о детях–инвалидах таких книг не существует.

Третья постановка о юных беременных девочках. Одна из образцовой семьи с хорошим достатком, а вторая из деструктивной семьи, которая балансирует на грани бедности. Истории развиваются параллельно, и зритель может наблюдать за этим процессом. Четвёртая история затрагивает проблему жестокого обращения с животными. На мой взгляд, это одна из самых острых проблем. Можно защитить ребёнка–инвалида, бабушку, наркоману помочь, а собаку или кошку, которая живёт на улице, никто не защитит. В постановке мы задаём неудобные вопросы о том, как и почему животные оказываются на улице? Почему вместо того, чтобы как–то попытаться им помочь, люди нередко проходят мимо, и даже находятся те, кто издевается над несчастными животными, калечит их и убивает. Своей постановкой мы хотим показать зрителям, что нельзя быть равнодушными и жестокими с животными, что нужно быть ответственными по отношению к своим питомцам и терпеливо приучать их к порядку и дисциплине. Общий посыл всех наших спектаклей — каждый может помочь тому, кто в этом нуждается.

В тему

В 2020 году проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов

Рады всем

Анна Фоминцева также поделилась деталями подготовки спектакля, а именно: пространства для показа, костюмов для героев, постановки света и т.д. Ни у кого из участников проекта и актёров нет даже базовых знаний. Всё по наитию, методом проб и ошибок. Они экспериментировали со светом, зеркалами. Двигали декорации, ширмы и оператора, клеили на пол крестики из скотча, чтобы обозначить местоположение.

– Мы старались сделать всё максимально правильно, чтобы людям было интересно смотреть спектакль и участвовать в нём. Но мы понимаем, что мы не профессионалы, и поэтому будем рады сотрудничеству с людьми, которые разбираются в театральных премудростях, нюансах съёмки и могут поделиться с нами этими знаниями. Ждём в свои ряды всех, кто готов учиться, пробовать себя в чём–то новом и пытаться сделать этот мир чуточку лучше. Возраст значения не имеет. Главное, чтобы человек был с добрым сердцем и чистой душой, — обратилась Анна к горожанам.