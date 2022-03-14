Помоги нуждающемуся — создай приёмную семью.

Сегодня в Норильске проживает немало одиноких людей, нуждающихся в поддержке и опоре. И один из вариантов помощи тем, кто в силу возраста, по состоянию здоровья не может сам себя обслуживать, — создание приёмной семьи. Причём лицу, взявшему на себя заботу о пожилом человеке, инвалиде, положено ежемесячное денежное вознаграждение. Сегодня размер пособия в Норильске составляет 15 217 рублей. В случае организации приёмной семьи с инвалидом I группы размер компенсации повышается на 50 процентов. Индексируется пособие ежегодно.

Отметим, что создание приёмной семьи невозможно между супругами, близкими родственниками, усыновителями и усыновленными. Также необходимо согласие всех членов семьи, в которую гражданин принимается. А ещё нужно иметь такую жилплощадь, которая позволяет разместить дополнительно одного человека.

Более подробную информацию можно получить в Норильском отделении краевого государственного казенного бюджетного учреждения «Управление социальной защиты населения» по адресу: ул. Советская, д. 14, каб. 2. Телефоны для справок: 46–14–33, 46–07–00, 46–14–28.