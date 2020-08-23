«Помоги пойти учиться» - благотворительная акция, которую ежегодно проводит Центр семьи «Норильский». Главная цель акции – это выявить семьи с детьми, которым необходима социальная помощь в подготовке к школе. А также помощь несовершеннолетним деткам определиться в школу или содействовать в организации занятий.

Также работает горячая линия, по которой можно узнать подробности акции, поделиться информацией о нуждающихся семьях, записаться на консультацию для получения социальной информации о помощи , записаться на консультацию к психологу для адаптации детей к школьной жизни.

Получить благотворительную помощь могут семьи с детьми, у которых трудная жизненная ситуация, а также получатели услуг КГБУ СО «Центр семьи «Норильский».

Принять участие в акции можно с 15 августа по 1 октября. Помощь принимается в виде вещей, школьной одежды, письменных принадлежностях, школьных товаров, развивающих игр, спортивного инвентаря и прочего.

Центр семьи активно сотрудничает со сторонними организациям в целях привлечения внимания общества к проблемам социума. В прошлом году по городу было размещено 11 коробок для сбора помощи, а 168 несовершеннолетних и 103 семьи получили помощь. В этом году коробок уже 14. Итоги акции будут подведены в октябре.

Также Центр семьи ежегодно устраивает тематические праздничные мероприятия для деток. День знаний, Новый год, праздник весны и другие праздники ребятишки весело отмечают вместе с весёлыми аниматорами.

Для справок обращайтесь по телефонам: 42-23-81, 42-22-00. Ежедневно, кроме выходных, с 09.00 до 20.00.

Участники акции «Помоги пойти учиться» в 2020 году:

1.ООО «Торг Сервис324» (магазин «Светофор») – 1 коробка,

Вальковское шоссе, 10к.

2.ООО «Багира» - 1 коробка,

Талнахская, 10г.

3.ИП Батюк Р. С. (торговый дом «Екатерина») – 1 коробка,

Ленинский пр., 29.

4.ООО «НТПО» (торговая сеть супермаркетов «Подсолнух») – 6 коробок,

Талнахская, 43а, Бегичева 14, Талнахская, 71, Ленинский пр., 30, Красноярская, 6, пл. Металлургов, 10 (Арена, Подсолнух).

5.Благотворительный фонд «69 параллель» - 1 коробка,

Дзержинского, 3а.

6.ООО «ГерРус» (магазин товаров для дома «Твой дом») – 1 коробка,

Михайличенко, 1.

7.ИП Шарапова Л. Н. (магазин канцелярских товаров и игрушек «Эврика») – 1 коробка,

Котульского, 13.

8.Торговая сеть канцелярских товаров «Отличник» - 2 коробки,

Павлова, 12, Орджоникидзе, 2 (галерея Эльф).