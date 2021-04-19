Помоги своему городу стать лучше

Напомним, АРН совместно с администрацией города продолжает исследование системы общественного транспорта Норильска. И именно горожане могут помочь в формировании будущей транспортной реформы. В феврале представители агентства установили в автобусах датчики для оценки объёма пассажиропотока, востребованности маршрутов и остановок.

Анкетирование займёт не более 20 минут. Норильчанам предстоит ответить на блок вопросов, которые определят популярные направления их передвижения. Мнение горожан поможет эффективно организовать новую систему работы общественного транспорта в городе: изменить маршруты автобусов и схему размещения остановок, скорректировать график движения транспорта и количество рейсов.

Отметим, что участие в анкетировании - анонимное.