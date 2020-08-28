Помощь доставлена

Александр Пестряков, спикер норильского городского Совета, наградил волонтёров за помощь людям, находящимся на карантине. Они одни из первых включились в работу, когда был объявлен режим самоизоляции. Элементарная доставка продуктов или медикаментов очень помогала людям в сложившейся ситуации. В первую очередь, помощь оказывалась пожилым и людям с ограниченными возможностями.

Главными задачами волонтёров стали доставка продуктов, медицинских препаратов и других товаров первой необходимости по домам тех, кто не имел возможности организовать это самостоятельно, проведение акций по распространению средств индивидуальной защиты, а также разъяснительные работы среди населения о мерах предосторожности, которыми не стоит пренебрегать в период пандемии.

«Вы своим трудом помогли норильчанам пережить пик самоизоляции, связанной с коронавирусом, который пришёлся на весенне-летний период. Но и сейчас, когда Норильск потихоньку выходит из ограничительных мероприятий, вы продолжаете помогать тем, кто в этом нуждается: не только доставкой различных товаров, но и в выполнении ежедневных дел по хозяйству. Уверен, что эта подвижническая работа не менее важна, чем труд медиков, которые остаются на передовой «красной зоны». Искренне благодарю вас за неравнодушие и готовность помогать тем, кто в этом нуждается», - обратился Александр Пестряков к волонтёрам.

Благодарственными письмами городского Совета за активную жизненную позицию и личный вклад в реализацию мероприятий по профилактике распространения COVID-19 наградили Асима Мамедова, Романа Потапенко, Романа Федоровского и Георгия Шейбина.