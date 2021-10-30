Помощь по контракту

Хорошее подспорье

– Данная форма поддержки доступна для малообеспеченных людей или семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Она помогает выйти из трудной ситуации «здесь и сейчас», — говорит Ирина Правдина, специалист отдела реализации социальных гарантий управления социальной защиты населения. — Соцконтракт стимулирует на активные действия граждан, заинтересованных в решении своих проблем. С января подано 127 заявлений.

Социальный контракт подразумевает помощь в трёх направлениях. Первое — в поиске работы. Это не означает, что поиском работы вместо соискателя занимаются специалисты управления соцзащиты. Здесь суть в другом: неработающим гражданам, стоящим на учёте в ЦЗН, положено пособие в размере 19 346 рублей, и оно выплачивается в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и ещё три месяца с даты подтверждения факта трудоустройства.

– Важно, чтобы люди не увольнялись, проработав пару недель. В противном случае перечисления прекращаются. Повторно претендовать на соцконтракт можно только через год после закрытия первого, и такое право есть только у одного члена семьи, — поясняет Ирина Правдина.

Социальный контракт по поиску работы заключается на срок не более девяти месяцев. В первую очередь помощь оказывается семейным людям с детьми.

Кроме того, можно получить дополнительные средства на обучение, правда, лишь в случае, если Центр занятости не может организовать профобучение. Тогда соискатель может получить выплату на курс обучения (не более 30 000 рублей), во время которого ему ежемесячно (но не более трёх месяцев) дополнительно будут перечисляться 9673 рубля.

И на бизнес хватит

Второе направление социального контракта — поддержка ИП и самозанятых граждан. Им предоставляется единовременная выплата в размере до 250 тысяч рублей. Средства могут быть направлены на оплату аренды помещения, закупку оборудования, создание и оснащение дополнительных рабочих мест.

– В этом направлении нам помогает Агентство развития Норильска, которое проводит консультативную работу. Специалисты рассказывают соискателям о налоговой базе, помогают с бизнес–планом и так далее, — отмечают в управлении соцзащиты.

Третье направление соцконтракта — поддержка мероприятий для удовлетворения текущих потребностей. То есть людям помогут в приобретении товаров первой необходимости — одежды, обуви, лекарственных препаратов, школьно–письменных принадлежностей, а также в вопросах, связанных с лечением и профилактическим медосмотром. Соискателям предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума, но не дольше полугода.

Чаще всего норильчане заключают именно этот вид соцконтракта. Мера оказалась востребована среди родителей детей–инвалидов, а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, особенно матерей–одиночек. Надо отметить, что соискатели берут на себя обязательство предоставлять письменные отчёты о тратах.

– Это касается получателей помощи по контрактам второго и третьего видов. Отчёт делается ежемесячно в течение всего срока действия контракта. В нём необходимо указать, на какие семейные нужды потрачены деньги, например, на приобретение вещей. А по контракту первого вида требуется подтверждение того, что гражданин по–прежнему состоит на учёте в ЦЗН, занят поисками работы или работает. Конечно, не всех это устраивает. Кроме того, такая госпомощь недоступна малообеспеченным гражданам, чьи счета арестованы, потому что они просто не смогут получить деньги, — поясняет Ирина Правдина.

Решение о выплате по соцконтракту принимается в течение 10 дней с момента получения заявки, если не требуется дополнительной проверки документов. В противном случае срок возрастает до 30 дней.

Любая помощь хороша

Сами получатели помощи считают, что это хорошая возможность создать бизнес или просто поддержать семью в трудной ситуации.

У Марины Терских положение как раз такое. В их семье трое детей, а работает только супруг. Марина же находится в отпуске по уходу за ребёнком.

– Я получила письмо–извещение от управления социальной защиты о такой форме поддержки. Пришла, узнала подробности. Заключила контракт на полгода. Первую выплату мы получили в октябре. Сложно переоценить такую помощь, для нас это ощутимая сумма. Мой младший ребёнок ещё не ходит в детский сад, я длительное время пробуду в отпуске, потому каждый рубль важен, — считает она.

Теперь Марине предстоит ежемесячно отчитываться о произведённых тратах, прикладывая чеки, но её это не пугает.

– В рамках контракта прописано, что деньги могут быть потрачены на приобретение продуктов питания, лекарства, бытовую химию. Приложить чеки несложно, — поясняет Марина.

Для ещё одной норильчанки, Марии Карташовой, социальный контракт стал возможностью открыть своё дело. Она одна воспитывает двоих детей и долгое время сталкивается с тем, что работодатели не приветствуют такого работника. Это подтолкнуло Марию задуматься об открытии своего дела. Контракт она заключила 1 октября, выплата пришла в течение четырёх дней.

– О такой мере поддержки я узнала от подруги с материка. Пакет документов собрала очень быстро, большинство — за пару дней, некоторые справки и вовсе делаются онлайн. Самым сложным было договориться с поставщиком о получении накладной с описанием отправляемого товара, — говорит она.

Полученных денег Марии хватит на оборудование, а также большое количество расходных материалов. Аренду помещения она будет оформлять уже на свои средства.

– Для меня контракт стал единственной возможностью открыть своё дело. Ближайшие три месяца я должна сдавать отчёты с приложением чеков, а затем отправляюсь в свободное плавание. Мне удобна такая форма работы, потому что при организации своего дела я сама буду контролировать расход времени, что мне, маме двоих маленьких детей, очень важно, — отмечает Мария.

Другая соискательница, Марина Песецкая, заключила контракт ещё в июле, находясь в поиске работы, а уже в августе нашла подходящее место по направлению Центра занятости:

– Я давно знала о такой форме поддержки, но в Норильске она стала доступна только с этого года. Предложений на рынке труда много, но мне они не подходили. Между тем сбережения таяли, так что выплаты пришлись очень кстати. Для Норильска 20 тысяч, конечно, не очень большая сумма, но, согласитесь, это лучше, чем ничего. Контракт со мной был заключён на четыре месяца и сейчас уже подходит к концу. Но мне нравится моё нынешнее место работы, я хочу на нём закрепиться, так что, надеюсь, мне больше не придётся обращаться за какой–либо формой господдержки.

До конца года в Норильске планируется заключить соцконтракты на общую сумму 15,8 млн рублей.