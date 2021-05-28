Помощник президента России Игорь Левитин посетил Таймырский краеведческий музей в Дудинке
Помощник президента России Игорь Левитин посетил Таймырский краеведческий музей в Дудинке
Он познакомился с экспозицией и стал участником презентации туристических проектов от компании «Васта Дискавери».
По словам Игоря Левитина, потенциал Российского Севера в части развития туризма просто огромен. Об этом говорит растущий интерес к Арктике, Сибири и Дальнему Востоку, а также желание бизнеса участвовать в развитии туристической отрасли. По словам помощника президента, расширение инфраструктуры в конкретных локациях готово взять на себя государство.