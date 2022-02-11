Помощника капитана теплохода будут судить за грабёж
Помощника капитана теплохода будут судить за грабёж
Следственным отделом Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России окончено расследование уголовного дела по факту хищения более 400 тысяч рублей у пассажира теплохода.
Транспортные полицейские установили, что в конце прошлого года один из пассажиров теплохода по прибытию в порт Дудинки оставил на главной палубе свой рюкзак, в котором находилась крупная сумма денег. Позже забытую вещь обнаружил моторист судна. Чтобы вернуть её владельцу, он обратился за содействием к помощнику капитана. Но тот отреагировал иначе: увидев в рюкзаке деньги, он, не стесняясь присутствия моториста, припрятал находку в тайник. Коллега пытался его урезонить, но помощник капитана предложил разделить с ним добычу и забыть о случившемся.
В отношении нечистого на руку помощника капитана Таймырским линейным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации: грабеж, с причинением ущерба в крупном размере. Именно так квалифицировали правоохранители его действия, поскольку совершено открытое хищение чужого имущества. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.