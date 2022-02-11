Помощника капитана теплохода будут судить за грабёж

Транспортные полицейские установили, что в конце прошлого года один из пассажиров теплохода по прибытию в порт Дудинки оставил на главной палубе свой рюкзак, в котором находилась крупная сумма денег. Позже забытую вещь обнаружил моторист судна. Чтобы вернуть её владельцу, он обратился за содействием к помощнику капитана. Но тот отреагировал иначе: увидев в рюкзаке деньги, он, не стесняясь присутствия моториста, припрятал находку в тайник. Коллега пытался его урезонить, но помощник капитана предложил разделить с ним добычу и забыть о случившемся.

В отношении нечистого на руку помощника капитана Таймырским линейным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации: грабеж, с причинением ущерба в крупном размере. Именно так квалифицировали правоохранители его действия, поскольку совершено открытое хищение чужого имущества. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.