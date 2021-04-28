Попробуй Таймыр на вкус

Программа их визита была довольно обширной. В день их приезда команда Агентства развития Норильска (АРН) пообщалась с шеф-поварами из Москвы, Калининграда, Ростова на Дону и Красноярска. Гостям рассказали о местном гастрофестивале «Север», который проходит в Норильске каждый год. И даже пандемия не стала для этого преградой. Центральной темой обсуждения были, конечно, кухни коренных народов Таймыра. Гости отметили, что сегодня по всему миру набирает обороты этнический гастрономический туризм. Для северных территорий это может стать драйвером.

Помимо кулинарных гуру в Норильск прибыли: Геннадий Йозефавичус, колумнист журналов Vogue, GQ, Forbes; Иван Глушков, создатель и главный редактор проекта «Соль», колумнист GQ и Aeroflot Premium; Андрей Золотов, главный редактор Robb Report; Анна Кукулина, колумнист «Рестораторшеф» и Simple Wine News.

Экспедиция началась с подводной рыбалки на Енисее. Под руководством опытных рыбаков гости с энтузиазмом наловили корюшки, а после оценили её вкус. Для них также организовали экскурсию в Таймырский краеведческий музей, где они познакомились с укладом жизни долган, нганасан, ненцев, эвенков и энцев. А мамонт Женя вызвал у гостей настоящий восторг. С этим экспонатом было сделано больше всего кадров.

В Норильске для участников экспедиции провели обзорную экскурсию по городу и его окрестностям. Рассказали им и о деятельности градообразующего предприятия – компании «Норникель». После посещения учебного полигона шахты «Ангидрит» рудника «Кайерканский» и ледокола «Авраамий Завенягин», гости признались, что это произвело на них большое впечатление, они оценили масштабы деятельности лидера горно-металлургической отрасли страны и преисполнились чувства глубоко уважения к людям, работающим на переделах компании в суровых климатических условиях.

Не меньше эмоций у них вызвала и поездка на плато Путорана, где они полюбовались красотой Иркиндинского водопада, как с высоты птичьего полёта, так и у его подножия.

Гвоздём же программы стали кулинарные презентации приглашённых шеф-поваров, которые представили в норильских ресторанах настоящие шедевры высокой кухни. Блюда, приготовленные ими из традиционных северных продуктов, смогли оценить и горожане. 24 апреля в гриль-зале ресторана BeerHouse шеф-повара Максим Любимов (ресторан Leo Wine&Kitchen, Ростов-на-Дону) и Николай Бобров (ресторан Tunguska, Красноярск) приготовили сугудай из нельмы с вишнёвым понзу и снегом из хрена, свёклу с кремом из юколы и икрой хариуса, а ещё перепёлку с белой смородиной. 25 апреля вечер высокой кухни прошёл в «Гриль-ферме». Ольга Суздалкина (бренд-шеф ресторана "Соль", Москва) и Павел Борисенко (ресторан Salt, Калининград) подали чира с пшеницей, икрой сига и ламинарией, мясо северного оленя с пастернаком, печенью селезня и мочёной брусникой, а также другие необычные блюда.

Эта экспедиция была полезной не только для Норильска, но и для гостей. Они оценили красоты Таймыра, познакомились с культурой и бытом коренных народов Севера, обменялись опытом и фирменными секретами с местными поварами, ну и, конечно, почерпнули вдохновение.