Популярность сельской ипотеки в Красноярском крае растёт

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» граждане от 21 до 75 лет могут оформить сельскую ипотеку под 2,7%. Кредит выдается на срок до 25 лет на сумму от ста тысяч до трёх миллионов рублей с первоначальным взносом от 10%.

В основном жители края отдают предпочтение недвижимости в пригороде Красноярска, Шарыповском, Ачинском, Березовском, Емельяновском, Енисейском, Минусинском районах, в Железногорске, Уяре, Бородино и Балахте.

«За полгода программа показала свою востребованность и в России, и у нас в регионе. Это говорит о желании людей обзавестись жильём подальше от больших городов, в сельской местности. Конечно, цели у всех разные. Многих привлекают исключительно условия программы, которые без преувеличения можно назвать уникальными. Однако есть среди получателей льготной ипотеки те, кто действительно решил закрепиться на селе. Для таких людей программа стала хорошим подспорьем», - отметил министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

Наталья Михайлова, директор Красноярского регионального филиала АО «Россельхозбанк», подметила: «Более низкую процентную ставку, чем 2,7 % трудно себе представить. Данная программа помогает и тем, кто уже живёт на сельских территориях, и городским жителям. Обширная география населённых пунктов, входящих в понятие «сельская местность», дарит отличный шанс переехать в комфортное жильё в экологически чистых районах».

Естественно заёмщику необязательно быть жителем села, достаточно иметь регистрацию по месту постоянного или временного проживания на территории России. Для банка неважно, будет это готовый дом или только земля под строительство. Но жильё должно приобретаться в местности, которая не в ходит в городской округ.Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества не могут участвовать в программе.