Попутного ветра! "Паруса -2020" стартовали

Старт онлайн–регате дан в рамках хорошо знакомой норильчанам «Школы городских компетенций» — совместного проекта департамента социальной политики «Норникеля» и Фонда гражданских инициатив «Диалог». «Школа» реализуется с 2014 года во всех регионах присутствия компании. В этом году традиционный летний авторский интенсив по обучению школьников практическому управлению соцпроектами — «Полевая Академия проектного менеджмента» получила новый формат проведения, продиктованный сложной эпидситуацией. Участвуют старшеклассники и педагоги из Норильска, Дудинки, Мончегорска, Заполярного и Никеля, Читы и Газимуро–Заводского района.

– В этом году мы очень часто стали произносить слово «впервые». Мы впервые с вами проводим Академию в таком формате. Это в любом случае хорошо, потому что всё, что происходит с вами впервые, всегда остаётся в памяти, а мы с вами приобретаем хороший опыт, — обратился к участникам на открытии онлайн–регаты заместитель директора департамента социальной политики «Норникеля» — начальник управления социальных и благотворительных программ Игорь Сухотин. — У вас будет такая цифровая школа «Полевой академии проектного менеджмента». Многие из нас думали и размышляли о цифре, и вот она пришла. Этот опыт цифры я и мои коллеги считаем интересным. Безусловно, всем не хватает живого общения. Но в онлайне тоже свои плюсы: нас стало больше, цифра даёт большее включение. Всем желаю удачи в этом новом формате и, как говорили раньше, семь футов под килем!

С напутствием к участникам регаты «Паруса–2020» обратился и руководитель проекта «Школа городских компетенций» кандидат педагогических наук, лауреат премии президента РФ в области образования Анатолий Ермолин. Он также считает, что «Полевая академия», которая впервые проводится в «полях интернета», — это отличная возможность для участников набраться опыта.

– Мы оказались в ситуации, с которой человечество сталкивается, наверное, раз в сто лет. Большой успех, что мы с этой ситуацией справляемся — мы перестроились, проводим наши мероприятия. Оказалось, можно работать, проводить интересные программы. Важное последствие онлайна: люди научились работать дистанционно и ценить очное общение, — сказал Анатолий Ермолин.

Безусловно, путешествие «Паруса–2020» откроет его участникам новые горизонты, и некоторые смогут попробовать себя в конкурсе социальных проектов «Норникеля» — «Мир новых возможностей». Ребята будут работать в двух программах: для опытных учеников «Школы городских компетенций», которые планируют заявиться на конкурс социальных проектов «Мир новых возможностей», подготовлена программа «Академия 2.0». Новички же будут набираться опыта в социальном проектировании в «Академии–лайт».

Занятия в Академии проводятся в двух форматах: день «Берег» и день «Гонка». На «берегу» ребята проходят креативные разминки, им презентуют учебные материалы, затем начинается работа проектных групп в ZOOM–кабинетах, выполнение полученного задания. Выход в «Гонку» предполагает самостоятельную работу групп: онлайн мастер–классы, квизы по различным темам, виртуальные экскурсии. Условия к заданиям они будут получать каждый раз перед стартом. Один из первых вариантов активности станет онлайн–общение с учениками Академии прошлых лет, которые уже реализовали свои проекты. Кстати, они готовы не только пообщаться, но и оказать всестороннюю помощь.

– Хочу сказать каждому участнику, что мы — волонтёры — всегда рядом. Мы являемся обладателями многих грантов и поможем вам оформить заявки на различные грантовые программы, — поддержала ребят выпускница летней Академии проектного менеджмента Анастасия Давыденко.

Стоит отметить, что норильская делегация традиционно самая многочисленная. Поэтому организаторы призывают участников из других городов равняться на наших ребят. Кстати, присоединиться к регате можно в любой момент. Новоприбывшие смогут сформировать новый экипаж.

Академия будет интересна и для педагогов: для них проводится серия вебинаров по теме «Управление развитием инициатив обучающихся по решению социальных проблем города».

Каждый участник регаты получит официальный диплом об окончании курса онлайн–академии проектного менеджмента, а лучшие команды — полезные призы, которые пригодятся при подготовке акций и мероприятий в будущем учебном году.