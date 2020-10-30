Попытался перейти дорогу в неположенном месте и попал под колёса
Попытался перейти дорогу в неположенном месте и попал под колёса
В ДТП, которое произошло в районе "Надежды" пострадал пешеход.
ЧП произошло около десяти часов утра на 12-м километре автодороги Норильски — Кайеркан. Под колёса автомобиля «Тойота» попал 59-летний норильчанин. Он переходил проезжую часть в неположенном месте, хотя пешеходный переход находится всего лишь в
Сейчас по факту аварии проводится административное расследование, в ходе которого полицейские установят все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
В очередной раз госавтоинспекторы призывают пешеходов переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Прежде чем начать движение по переходу, пеший участник дорожного движения должен убедиться в собственной безопасности и оценить расстояние до приближающихся автомобилей. Также в тёмное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы, которые делают пешеходов заметными для водителей уже на расстоянии