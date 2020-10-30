Попытался перейти дорогу в неположенном месте и попал под колёса

ЧП произошло около десяти часов утра на 12-м километре автодороги Норильски — Кайеркан. Под колёса автомобиля «Тойота» попал 59-летний норильчанин. Он переходил проезжую часть в неположенном месте, хотя пешеходный переход находится всего лишь в 150 метрах от места происшествия. Пострадавший с травмами был доставлен в городскую больницу.

Сейчас по факту аварии проводится административное расследование, в ходе которого полицейские установят все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.