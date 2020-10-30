МАУ ИЦ «Норильские новости»

Попытался перейти дорогу в неположенном месте и попал под колёса

Попытался перейти дорогу в неположенном месте и попал под колёса

Главная / Новости / Общество

Попытался перейти дорогу в неположенном месте и попал под колёса

В ДТП, которое произошло в районе "Надежды" пострадал пешеход.

Попытался перейти дорогу в неположенном месте и попал под колёса

ЧП произошло около десяти часов утра на 12-м километре автодороги Норильски — Кайеркан. Под колёса автомобиля «Тойота» попал 59-летний норильчанин. Он переходил проезжую часть в неположенном месте, хотя пешеходный переход находится всего лишь в 150 метрах от места происшествия. Пострадавший с травмами был доставлен в городскую больницу.

Сейчас по факту аварии проводится административное расследование, в ходе которого полицейские установят все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В очередной раз госавтоинспекторы призывают пешеходов переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Прежде чем начать движение по переходу, пеший участник дорожного движения должен убедиться в собственной безопасности и оценить расстояние до приближающихся автомобилей. Также в тёмное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы, которые делают пешеходов заметными для водителей уже на расстоянии 150 метров.

Фото из открытых источников
30 октября в 16:10 1620
ДТПГосавтоинспекция
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также