ПОРА обсудил с жителями посёлков реализацию второго этапа мер поддержки коренных малочисленных народов Таймыра

В апреле 2021 года представители Проектного офиса посетили Волочанку и Усть-Авам, где провели встречи с местными жителями. На народных сходах обсудили компенсационные меры поддержки традиционной хозяйственной деятельности, которые были запланированы по итогам этнологической экспертизы после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

– Основная цель нашего визита — услышать мнение именно простых жителей посёлков, у которых практически не было возможности участвовать в наших предыдущих обсуждениях, проводившихся в Дудинке. — Сказал председатель правления ПОРА Николай Доронин. — Вполне вероятно, что в теоретические планы необходимо вносить коррективы, исходя из практических проблем и потребностей, которые являются для местного населения жизненно необходимыми.

Посёлки находятся в труднодоступном районе, удалённом от транспортных путей. В каждом проживают не более 500 человек, преимущественно нганасаны и долганы. Основной род их деятельности — охота и рыболовство. Набор проблем характерен для обособленных населённых пунктов крайнего Севера — плохое состояние жилого фонда и административных зданий, нестабильная связь, отсутствие работы, дороговизна транспортных услуг, труднодоступность услуг узких специалистов — медиков, юристов, нотариусов.

– Многие простые вещи, обыденные для жителей крупных городов, превращаются на крайнем Севере в трудноразрешимые вопросы. — Сказал исполнительный директор ПОРА Константин Деринг — Например, чтобы оформить нотариальную доверенность или получить консультацию юриста, жителю Усть-Авама нужно добраться до районного центра, а цена билета на вертолёт в сезон превышает 15 000 рублей (туда и обратно). А выезды специалистов на территорию затруднены отсутствием в посёлках мест для ночлега.

В ходе визита был предложен ряд первоначальных действий в каждом из населённых пунктов. Так, в Усть-Аваме есть необходимость утилизации металлолома, а также капитальной реконструкции котельной в доме культуры. Для Волочанки большое значение имеют оценка аварийности моста, обеспечивающего связь с вертолётной площадкой, отсутствие стабильной связи и строительство места временного пребывания приезжих.

Из общих проблем отмечено плохое качество завозимого угля и, как следствие, его нехватка на отопительный сезон, аварийность жилого фонда и неприспособленность новых домов к местным погодным условиям, трудности с завозом продуктов и недостаток пассажирских мест на регулярных рейсах, особенно в сезон отпусков. Также актуален вопрос юридических услуг, в том числе по оформлению земельных и промысловых участков, регистрации общин. Юрист Проектного офиса развития Арктики будет оказывать помощь жителям Таймырского Долгано-Ненецкого района по вопросам оформления земельных участков и получения субсидий.