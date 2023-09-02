Пора обживаться

Дело стоящее

Напомним, возведение объектов ведётся в рамках программы сотрудничества компании «Норникель» и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера.

На церемонии открытия нового медпункта впечатлениями поделилась его заведующая Надежда Турдагина:

– Для нас это радостный день — мы получили новый ФАП. Прежний был построен ещё в 1972 году, когда здесь располагалась сначала районная, затем участковая больница. Старое здание давно начало рушиться, теперь же мы сможем принимать пациентов в комфортных условиях.

В новом здании предусмотрены просторный кабинет приёма, аптечный киоск, склады для медикаментов, прививочный кабинет. А ещё при медпункте появилась служебная квартира для медработника.

ФАП в Волочанке обошёлся в 15 млн рублей. В Усть–Порту и Усть–Аваме — в 17,5 млн рублей каждый, они будут открыты осенью этого года.

Что касается строительства жилых домов, то в этом году стоимость одного квадратного метра существенно выросла. Год назад дом площадью 50 квадратных метров в Волочанке обходился в 4,6 млн рублей, сейчас — до 7,2 млн рублей по утверждённой в Красноярском крае цене за квадратный метр. В 2022 году на возведение шести домов в этом посёлке потратили 25 млн рублей, в 2023–м четыре дома обошлись в 21 млн рублей.

До конца года новое жильё получат ещё трое сельчан Усть–Авама — на эти цели выделено 14 млн. Списки получателей составляет администрация Дудинки и отправляет в «Норникель» для дальнейшей передачи подрядчику.

В целом за два года в Волочанке и Усть–Аваме построили 15 домов на сумму порядка 70 млн рублей. В следующем году «Норникель» планирует выделить 173 млн рублей на возведение ещё 24 домов в этих посёлках.

– То, что мы сегодня видим в посёлках Таймыра, — яркий пример настоящего государственно–частного партнёрства. Соглашение о сотрудничестве между «Норникелем» и Ассоциацией коренных малочисленных народов заключено сравнительно недавно — три года назад, и вот таймырцы уже получают ключи от новых домов. Эти важные для жителей изменения всемерно поддерживает и краевая власть, — отметил заместитель председателя Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов.

На церемонии открытия ФАП и вручения ключей от новых домов по поручению исполняющего обязанности главы края Михаила Котюкова присутствовал его полномочный представитель в Норильске и на Таймыре Алексей Членов.

– Проблем у нас на Севере немало, но вместе с такими социально ответственными компаниями, как «Норникель», мы в состоянии конструктивно их решать. Соглашения компании в рамках совместной программы развития территории позволяют строить жильё и социальные объекты в посёлках в течение нескольких лет, — рассказал полпред губернатора.

Работа на опережение

Ранее на заседании координационного совета (КС) общин коренных народов «Норникель» подвёл итоги реализации программы помощи таймырским этносам за четыре года.

Масштабная программа рассчитана на пять лет с общим объёмом финансирования свыше двух миллиардов рублей. Она предусматривает семь направлений, 44 мероприятия, нацеленных на поддержку традиционных видов деятельности, защиту исконной среды обитания, а также финансирование жилищных, медицинских, инфраструктурных, туристических, социокультурных проектов на Таймыре. Перечень проектов был сформирован при непосредственном участии коренных народов.

По словам первого вице–президента Ассоциации КМНС Красноярского края, руководителя направления по работе с коренными малочисленными народами Севера в Заполярном филиале «Норникеля» Анфисы Никифоровой, сейчас компания проводит почти 30 мероприятий на общую сумму порядка 1,3 млрд рублей: строятся новые жилые дома и медпункты в посёлках, идёт подготовка к возведению домов культуры, приобретаются жильё для детей–сирот, компьютерная техника в школы и многое другое.

– Программа реализуется с существенным опережением в части приобретения жилья, строительства социальных объектов, культурных мероприятий. На координационном совете общины высоко оценили работу Заполярного филиала и поблагодарили руководство Норильского дивизиона за поддержку, — добавила Анфиса Никифорова.

За четыре года действия программы состав координационного совета значительно расширился — с 11 до почти 60 общин. Это большая часть зарегистрированных на полуострове организаций, официально представляющих интересы пяти этносов Таймыра. Представители каждой участвуют в обсуждении решений КС.

Дома стены помогают

На заседании также затронули вопрос кадрового дефицита и привлечения молодёжи в посёлки. Одним из решений могло бы стать строительство там жилья для детей–сирот. Это предложение будет обсуждаться с отделом опеки администрации Таймыра, ведь главное — учитывать желание самих жителей территории. Ранее компания приобретала квартиры для детей–сирот в Дудинке. За последние три года ключи получили 15 молодых людей.

Тем временем в посёлках не хватает специалистов в сфере рыболовства, охотников, оленеводов, ветеринаров, швей. По предложению общин компания готова поддержать учёбу ребят из посёлков в образовательных учреждениях страны с условием, что по завершении обучения они вернутся работать на Таймыр. По такой схеме уже четвёртый год действует целевая программа «Студенты Таймыра» — молодёжь обучается в Заполярном госуниверситете. Компания оплачивает обучение, проживание, транспорт, дополнительные курсы, а также выдаёт юным таймырцам стипендию в размере 20 тысяч рублей. С 2020 года в программе приняли участие 40 человек. Таким образом в посёлках может решиться вопрос дефицита кадров в традиционных видах хозяйственной деятельности.

Кроме этого, для создания дополнительных рабочих мест община «Урулар» предложила открыть в Дудинке мастерскую резьбы по кости и рогу.

Наряду с поддержкой традиционных видов деятельности, в этом году «Норникель» начал оценку запасов биологических ресурсов водных объектов бассейнов рек Енисея и Хатанги. Анализ с привлечением учёных позволит определить, можно ли рассчитывать промысловикам на дополнительные квоты на вылов рыбы.

Компания также много делает, помогая сохранять и развивать традиции жителей Таймыра. На КС руководство Заполярного филиала поддержало инициативу общин организовать соревнования по северному многоборью, юбилейный день оленевода. Большой праздник планируется в 2024 году в столице Таймыра — Дудинке.

Ещё одним важным решением состоявшегося координационного совета стала выработка плана мероприятий общин на 2024 год и возможности их дополнительного финансирования компанией. Участники совета должны представить свои предложения старшему вице–президенту «Норникеля» Николаю Уткину до 1 октября. Речь идёт о средствах сверх двухмиллиардной программы. Такую поддержку за последние три года компания оказала, выделив 300 млн рублей на инициативы, проекты и нужды общин.

По информации пресс–службы ЗФ «Норникеля»