Порядка 700 женщин в крае смогут ежегодно рассчитывать на обеспечение специальными продуктами питания

На комитете по охране здоровья и социальной политике обсудили изменения в краевые законы, затрагивающие острые вопросы лекарственного обеспечения и мер социальной поддержки населения.

Изменения коснутся перечня заболеваний, при которых граждан Красноярского края обеспечивают бесплатными лекарствами и специализированными продуктами питания для лечения орфанных – редких заболеваний, включённых в перечень жизнеугрожающих. В результате список заболеваний расширится, и заболевшие получат препараты за счёт средств федерального, а не регионального бюджета, сообщается на сайте Законодательного собрания региона.

Также планируется внести изменения в Закон края «О реализации государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае».

Для устранения правовой неопределённости введены дополнительные категории получателей мер социальной поддержки: одинокие беременные женщины и одинокие кормящие матери, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. Изменения позволят обеспечивать бесплатными специальными продуктами питания тех, кто в них особенно нуждается: женщин с 20 недель беременности и кормящих матерей до истечения 6 месяцев со дня родов, при наличии медицинских показаний.

По предварительным данным, благодаря данному законопроекту, на обеспечение специальными продуктами питания в крае смогут рассчитывать порядка 700 женщин ежегодно. Чтобы предоставить социальную поддержку, в бюджете края предусмотрены 2 294 млн рублей в год.

Комитет принял решение внести законопроекты для рассмотрения в первом и втором чтениях.