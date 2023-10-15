Порядок в небе и на воде

– Газиз Газинурович, обозначьте круг полномочий Норильской транспортной прокуратуры и территории, на которые они распространяются?

– Круг полномочий достаточно широк. Мы осуществляем надзор на железнодорожном, воздушном, внутреннем водном и морском транспорте. Территория оперативного обслуживания распространяется на Норильск, Игарку и Таймырский (Долгано–Ненецкий) муниципальный район Красноярского края, в том числе на сельские поселения Диксон и Хатанга. Это при том, что мы малосоставная прокуратура. В штате три оперативных работника: прокурор, водитель и специалист. Подконтрольная территория огромная, кадров не хватает, но с поставленными задачами отдел справляется.

– В норильском аэропорту вы защищаете права пассажиров. Как вы это делаете?

– Несмотря на то что аэропорт находится в тридцати километрах от Центрального района, надзорные полномочия мы осуществляем на системной основе и постоянно. У нас налажен контакт с правоохранительными органами на транспорте, а именно с Таймырским линейным отделом, который дислоцируется в норильском аэропорту; сотрудничаем с производственными службами предприятия. Пользуясь современными технологиями, мы осуществляем надзорные полномочия с помощью онлайн–табло, которое фиксирует время прибытия и отправки воздушных судов, указывает основные маршруты и всю информацию, связанную с задержками рейсов или их отменами. В рамках акции «Час пассажира» сотрудники прокуратуры два раза в месяц встречаются и беседуют в аэропорту с пассажирами.

На случай нестандартных ситуаций, в том числе обусловленных сложными метеорологическими условиями, существует специальная веб–камера. Находится она в дежурной части Таймырского линейного отдела. С её помощью любой пассажир из здания аэропорта в онлайн–режиме может связаться с прокуратурой, обозначить проблемные моменты, задать вопросы, обратиться с заявлением. Эти обращения мы оперативно отрабатываем.

При задержке воздушного судна по громкой связи в здании аэропорта транслируется аудиозапись, разъясняющая пассажирам, что они могут обратиться в дежурную часть и связаться напрямую с прокуратурой.

– А в каких случаях Норильская транспортная прокуратура переходит от наблюдения к делу?

– Существуют федеральные авиационные правила, регулирующие порядок. Например, при задержке рейса перевозчик обязан предоставить пассажирам прохладительные напитки, если задержка длительная — горячее питание и даже размещение в гостинице. При краткосрочной задержке прокуратура осуществляет свои полномочия путём контроля за данным рейсом. Отслеживается время задержки, анализируются её причины, контролируется оказание услуг пассажирам и поступление обращений от пассажиров. Если этого достаточно, мы работаем в онлайн–режиме. Если ситуация усложняется, мы выезжаем на место. Выслушиваем обращения пассажиров и оперативно принимаем меры прокурорского реагирования, направленные на защиту прав пассажиров.

Свежий пример — происшествие в сентябре. Регулярный рейс по маршруту Норильск — Сочи не вылетел из аэропорта по графику. В силу сложных метеоусловий вылет неоднократно сдвигали. Как следствие, пассажиры были недовольны и обратились в Норильскую транспортную прокуратуру для соответствующей проверки. Мы получили семь заявлений с доводами о том, что задержка рейса повлекла за собой несостыковку с рейсами дальнейшего следования, на которые уже были приобретены билеты. По данному факту организована проверка. В настоящий момент мы изучаем ситуацию и обстоятельства, имеющие существенные значения, даём оценку действиям перевозчика.

– Как контролируются вертолётные перевозки?

– На поднадзорной нам территории много вертолётных площадок, мы также работаем по соблюдению прав пассажиров, пользующихся этим видом транспорта. В 2023 году осуществлено свыше четырёх тысяч вертолётных перевозок, а год ещё не закончился. Например, в августе по обращению гражданина были установлены нарушения, по которым прокуратура вынесла представление главе Таймырского муниципального района. Они касались перевозки сверхнормативного багажа. В результате нарушения устранены, и сегодня пассажиры вертолётов, могут заблаговременно бронировать сверхнормативный багаж.

– Отслеживается ли использование беспилотных летательных аппаратов?

– Действительно, в последнее время со стороны государства уделяется большое внимание БПЛА. Отметим, что квадрокоптер — это не просто игрушка, а, можно сказать, воздушное судно. На его использование распространяется ряд нормативно–правовых актов и положений законов. Сегодня законодательство обозначает три категории БПЛА. Первая — это квадрокоптеры до 150 граммов, ими можно пользоваться свободно. Вторая — БПЛА общим весом от 150 граммов до 30 килограммов. В неё попадают большинство квадрокоптеров, они уже подлежат государственному учёту. Третья категория — это аппараты весом свыше 30 килограммов. Они не только подлежат государственной регистрации, но и требуют специальных разрешений, в частности на полёты над городом.

— Зачастую о транспортной прокуратуре вспоминают в связи с чрезвычайными ситуациями. Расскажите о последних крупных делах.

– Могу привести пример этого года. В Дудинке в результате крушения гидросамолёта погибли пилот и пассажир. Частный пилот с пассажиром вылетели из Нового Уренгоя, остановились в Дудинке и должны были отправиться на Хантайское озеро. Но после взлёта с акватории реки Дудинки самолёт упал, загорелся и разрушился. Мы проводили проверку с выездом на место происшествия, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ. Есть предположение, что пилот не справился с управлением в условиях сильного бокового ветра.

– На что должен обращать внимание турист, приобретающий подобного рода услугу?

– Необходимо убедиться в квалификации пилотов, наличии сертификатов лётной годности, лицензий. Неприятный инцидент случился в ноябре 2021 года: из– за ошибок пилота вертолёт Ми–8 компании «Норильск Авиа» произвёл грубую посадку недалеко от Снежногорска. Авиакомпании был нанесён ущерб свыше 50 миллионов рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в результате расследования выяснили, что причина происшествия — в ошибке пилотирования. К счастью, пострадавших не было.

– Какие обязанности вы осуществляете в отношении железнодорожного транспорта?

– В Норильске по рельсам ходят только промышленные составы, пассажирских перевозок нет, но предприятие технологического железнодорожного транспорта Заполярного филиала «Норникеля» поднадзорно транспортному прокурору. Его деятельность также регламентируется определёнными нормами и правилами, которым необходимо соответствовать. В отношении предприятия прокуратура выявляла нарушения. Например, в начале года установлено, что на железнодорожном переезде «Портстрой» отсутствовуют шлагбаумы, которые должны исключать одновременное движение поезда и автотранспорта. После рассмотрения иска в суде указанные нарушения устранены. По другому делу «Норникель» обеспечил необходимую дальность видимости поезда, ограниченную ранее, на переездах «Портстрой» и «Октябрьская».

– Какие проблемы возникают по водному транспорту? Как вы отстаиваете закон в Дудинском порту?

– Протяжённость морских путей от порта Дудинки, к примеру до порта Хатанги с учётом захода в Диксон, составляет порядка 2400 километров и делится на различные разряды плавания. Также в подконтрольную нам территорию входят два моря: Карское и Лаптевых. Наиболее крупные транспортные предприятия, базирующиеся в Дудинке — это Заполярный транспортный филиал «Норникеля», Таймырская топливная компания, ОПХ «Енисей», есть ещё несколько компаний. В столицу Таймыра прибывают и пассажирские суда. Поэтому мы даём оценку безопасности плавания, а также соблюдению трудовых прав работников этих предприятий.