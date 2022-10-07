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Портал «Госуслуги» отменяет со следующего года скидку в 30% на оплату госпошлины

Портал «Госуслуги» отменяет со следующего года скидку в 30% на оплату госпошлины

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Портал «Госуслуги» отменяет со следующего года скидку в 30% на оплату госпошлины

В Министерстве финансов РФ отметили, что изначально эта мера считалась временной.

Портал «Госуслуги» отменяет со следующего года скидку в 30% на оплату госпошлины

Сейчас при оплате пошлин непосредственно на портале россияне могут получить скидку в 30%. Однако с 1 января следующего года оплата госпошлин в России через «Госуслуги» будет отменена.

«Министерство финансов Российской Федерации не выходило с предложением об отказе от 30% скидки на оплату пошлин через «Госуслуги». Скидка изначально планировалась как временная мера - до 1 января 2023 года. Поскольку предложений о её продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы сверстана с учётом отмены этой скидки», - пояснили в министерстве.

Фото из открытых источников
7 октября в 10:19 460
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