Портал госуслуг поможет гражданам получить или заменить паспорт без очередей

Сотрудники отдела по вопросам миграции Норильского ОМВД напоминают норильчанам об удобстве пользования порталом «Госуслуги» и о том, что возможность дистанционного обслуживания особенно актуальна в период пандемии.

Подать заявления на получение или замену паспорта можно в несколько шагов. Стоит отметить, что при первом получении паспорта по достижении 14 лет, а также при утере или краже документа заявление можно подать только в ходе личного визита. Но при помощи госуслуг граждане могут записаться на приём.

Для оформления документов нужно загрузить личное фото, дождаться проверки заявления и оплатить госпошлину со скидкой 30%. Затем пользователю придёт приглашение для проверки документов. Российский паспорт будет готов через десять дней, но если документ выдавался другим подразделением или заявление подаётся не по месту жительства, то срок увеличивается до 30 дней.