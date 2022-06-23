Посетители Красных Камней могут ознакомиться с полезными сведениями в наглядной форме

Каждый стенд посвящён определённой информационной составляющей. Например, учитывая высокую пожароопасную обстановку в Красноярском крае и Норильске, с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с тундровыми пожарами и привлечения внимания туристов к этой проблеме, появились стенды с рекомендациями в области пожарной безопасности: не сжигать бытовой мусор, не выбрасывать непотушенные окурки, не разжигать костры в неположенных местах. Отдельный стенд оборудован специальным диспенсером с пакетами для мусора, которыми можно воспользоваться. Также есть стенды, рассказывающие краткие факты об ущелье и водопаде Красные Камни и их связи с легендарным плато, входящим в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Талнахским территориальным управлением администрации города заключён муниципальный контракт на уборку и вывоз мусора с туристического маршрута.

Водопад и ущелье Красные Камни — одно из излюбленных мест отдыха жителей и гостей Большого Норильска. Начальник Талнахского территориального управления администрации города Норильска Андрей Добровольский обратился к отдыхающим: «Прошу вас проявить сознательность, не разжигать костры, уносить мусор с собой и складировать в специально отведённых местах, ведь он не только загрязняет природу, но может стать причиной возникновения пожара».