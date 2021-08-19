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После иммунизации 80% россиян коронавирус станет сезонным заболеванием

После иммунизации 80% россиян коронавирус станет сезонным заболеванием

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После иммунизации 80% россиян коронавирус станет сезонным заболеванием

Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

После иммунизации 80% россиян коронавирус станет сезонным заболеванием

Суть в том, что вирус мутирует только в неиммунном организме.

«Изменяясь, вирус приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга», - пояснил Александр Горелов.

Таким образом, взять процесс изменения вируса под контроль можно только с выработкой коллективного иммунитета (а это 80% населения). Как ранее заявил замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко, этой цели Россия достигнет в ближайшее время.

Фото Ирина Яринская
19 августа в 09:30 540
иммунитеткоронавирус
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