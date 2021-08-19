После иммунизации 80% россиян коронавирус станет сезонным заболеванием
После иммунизации 80% россиян коронавирус станет сезонным заболеванием
Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Суть в том, что вирус мутирует только в неиммунном организме.
«Изменяясь, вирус приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга», - пояснил Александр Горелов.
Таким образом, взять процесс изменения вируса под контроль можно только с выработкой коллективного иммунитета (а это 80% населения). Как ранее заявил замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко, этой цели Россия достигнет в ближайшее время.