После каникул школы Норильска не планируют переходить на дистанционку

— Министерство образования региона рекомендовало некоторым территориям, на которых сегодня эпидемиологическая ситуация очень серьёзна, — это касается и самой столицы края — после окончания каникул перевести 5–11-е классы на дистанционное обучение. Сейчас основная задача — разобщить детей, чтобы коллективы не смешивались, и вирус не передавался. Для Норильска пока таких мер не введено: у нас ситуация более-менее стабильная, хотя периодически выявляются как заболевшие дети, так и их родители, в связи с чем дети становятся контактными лицами. Сейчас дистанционно в городе учатся только два класса в двух школах, а ещё в начале недели так обучались четыре класса в четырёх школах из-за коронавируса и три класса в трёх школах в связи с ОРВИ, — отметил Андрей Колин.

Что касается дошкольных учреждений, на карантин по COVID-19 закрыты четыре группы в одном из детсадов (порядка 70 детей), а также введены ограничительные меры в связи с ветряной оспой и ОРВИ, последние две причины традиционны и наблюдаются из года в год. Есть заболевшие и среди педагогов, в том числе заболевшие ОРЗ — так происходило всегда в период подъёма сезонной заболеваемости, говорят специалисты, но школы всегда с этим справлялись. Также происходит и сегодня: пока ни одно образовательное учреждение не заявляет об острой нехватке педагогов.

Также Андрей Колин напомнил, если дистанционное обучение все же вернётся, остро нуждающиеся семьи смогут обратиться в свои школы с просьбой выделить им на дом компьютерную технику для занятий. Однако предоставить помощь абсолютно всем желающим школы не могут, хотя за лето многие и расширили свой «компьютерный парк». А руководителям образовательных учреждений дано поручение провести к концу каникул — они продлятся до 8 ноября — мониторинг заболеваемости, по результатам которого будет принято решение по поводу форм обучения на будущее.

Он также обратился к родителям с просьбой помочь в разобщении детей:

— Поскольку школа не может проконтролировать это во время каникул, мы просим помощи у мам и пап. Беседуйте с детьми, контролируйте их местонахождение. Важно, чтобы в каникулы происходило как можно меньше контактов между ребятами, чтобы не допустить распространения вируса. Это не значит, что нужно запретить прогулки, но дети, подростки и сами взрослые должны понимать, что контактировать следует как можно меньше, поддерживая общение на расстоянии.