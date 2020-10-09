Последняя глава долгой легенды

Доброволец и истребитель танков.

Юность Владимира Ивановича пришлась на самый тяжёлый и кровавый период современной мировой истории — Вторую мировую войну. В 1941 году он окончил школу и ушёл добровольцем на фронт, приписав себе лишний год жизни, чтобы взяли. Отучился в школе истребителей танков в Красноярске. В 43-м был тяжело ранен во время боёв под городом Ливны Орловской области. Через год демобилизован из армии. Награждён шестью орденами Ленина, двумя орденами Отечественной войны I степени и орденами «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени.

Инженер и новатор.

В 1949 году Долгих окончил с отличием Иркутский горно-металлургический институт, получив квалификацию инженера-металлурга со специализацией по тонкой металлургической технологии — аффинажу платиновых металлов. С 1949 по 1958 год работал на Красноярском аффинажном заводе, пройдя путь от начальника смены до главного инженера предприятия. За первые 6 лет работы опубликовал в специальных отечественных и зарубежных журналах 12 научных статей и получил 2 авторских свидетельства на изобретения в металлургии благородных металлов. Участвовал в первых работах по организации производства сверхчистых полупроводников — кремния и германия.

Строительство Талнаха.

Неудивительно, что молодого, перспективного и талантливого специалиста быстро заметили и стали продвигать не только по партийной линии, но и по карьерной лестнице. В 1958 году Владимир Иванович получил приглашение на должность главного инженера Норильского комбината, а уже через четыре года сел в директорское кресло. Во многом именно благодаря стараниям этого человека произошло второе рождение Норильска. Не дожидаясь разнарядки сверху, Долгих начал возводить Талнах и первый рудник на правом берегу Норилки. Через три года «Маяк» уже выдал первую богатую руду, а Норильск и Талнах соединил мост через реку. До этого сообщение между двумя этими городами велось через паромную переправу. И это далеко не все заслуги этого человека перед нашим заполярным городом. Были ещё и строительство газопровода, и лоббирование в столице развития территории, и строительство аэропорта. В 1962-м Долгих решил, что сделал для Норильска достаточно, и отправился дальше покорять столицу — сначала краевую, потом — России.

Жизнь после Норильска.

Именно стараниями бывшего директора комбината Красноярский край набрал немалую мощность и потенциал и в промышленном комплексе, и в оборонном, и в научно-техническом. Был создан крупный металлургический комплекс: Красноярская ГЭС, Ачинский глинозёмный комбинат, Красноярский алюминиевый завод, Красноярский металлургический завод.

После 1991 года Владимир Иванович участвовал в модернизации отечественной экономики, пытаясь направить реформы в разумное русло, уберечь экономический потенциал страны. В это же время он активно занимался общественной деятельностью.

С 1997 года — председатель правления московской региональной общественной организации «Красноярское землячество».

С 2002 года — председатель Московского городского Совета ветеранов.

С июля 2008 года — председатель Общественного совета города Москвы.

С 26 октября 2017 года и до конца жизни — внештатный советник губернатора Красноярского края А. В. Усса.

За годы работы Владимир Иванович Долгих удостоился множества наград, медалей и почётных званий, включая — дважды Героя Социалистического Труда. Он является почётным гражданином Норильска, Иланского района, Красноярского края и Москвы, это беспрецедентный случай. Отличился Владимир Иванович и на литературном поприще — он был главным редактором литературного эпоса «Феномен Норильска», вышедшего в четырёх томах в середине двухтысячных, — редкое коллекционное издание, перечитать которое сейчас, пожалуй, самое время.