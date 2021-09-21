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Пособие для безработных теперь будет рассчитываться по новой схеме

Пособие для безработных теперь будет рассчитываться по новой схеме

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Пособие для безработных теперь будет рассчитываться по новой схеме

В правительстве РФ изменили порядок расчёта среднего заработка для определения размера пособия по безработице.

Пособие для безработных теперь будет рассчитываться по новой схеме

Как известно, для постановки на учёт в Центре занятости населения гражданам необходимо предоставить справку о доходе за последние три месяца. Однако зачастую происходит так, что в один из месяцев доход был меньше, например из-за больничного, что напрямую влияет на размер дохода за три месяца.

Теперь период, за который учитывается доход, можно будет изменить в пользу безработного: месяц с выпадающим или меньшим доходом можно исключить из расчётного периода либо сдвинуть сам этот период.

Фото Денис Кожевников
21 сентября в 13:54 450
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