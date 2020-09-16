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Пособие по безработице гражданам с несовершеннолетними детьми продлили

Пособие по безработице гражданам с несовершеннолетними детьми продлили

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Пособие по безработице гражданам с несовершеннолетними детьми продлили

Родители с детьми до 18 лет смогут получить выплату до 30 сентября.

Пособие по безработице гражданам с несовершеннолетними детьми продлили

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили о продлении выплат по безработице для родителей, имеющих несовершеннолетних детей, еще на один месяц. Размер выплаты составит три тысячи рублей. Пособие получат родители, которые официально зарегистрированы в центре занятости.

Если в сентябре родитель впервые встаёт на биржу труда, то при регистрации необходимо указать данные ребенка в возрасте до 18 лет. Гражданам, зарегистрированным ранее, выплата будет начислена автоматически.

16 сентября в 13:00 1670
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