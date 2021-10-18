Пособие по уходу за первым ребёнком увеличат на 5,8%

Сейчас минимальный размер пособия составляет 7083 рубля, максимальный — 29 600 рублей. В заключении Счётной палаты «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов» указано, что минимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком вырастет на 5,8% до 7493 рублей, а максимальный — до 31 282 рублей.

Согласно документу, расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребёнком до полутора лет составят 169,5 млрд рублей.

Также с 1 февраля на 5,8% будет проиндексировано единовременное пособие при рождении ребёнка. Таким образом, размер пособия составит 19 981 рубль.