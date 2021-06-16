Поставки вакцины против коронавируса в Красноярский край увеличатся

Единственный путь победить пандемию - массовая вакцинация. Для этого гражданам нужно более ответственно подойти к данному вопросу и поставить прививку против коронавируса. Вчера в регион поступило ещё 20 тысяч доз препарата «Спутник V». Вакцина уже распределена по прививочным пунктам Красноярского края. В ближайшее время в край придёт ещё столько же доз.

Напомним, поставить прививку от COVID-19 могут все желающие. В Норильске во всех прививочных пунктах применяют вакцину «Спутник V». В городе действуют четыре пункта вакцинации:

- в Центральном районе: ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22; Солнечный пр., 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44;

- в районе Талнах: ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77;

- в районе Кайеркан: ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.

На вакцинацию необходимо записаться любым удобным для вас способом - в личном кабинете портала «WEB-регистратура» или портала «Госуслуги» либо непосредственно в медучреждениях.