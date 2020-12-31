МАУ ИЦ «Норильские новости»

Пострадавшую в ДТП девочку из Кайеркана навестили сотрудники ГИБДД

Пострадавшую в ДТП девочку из Кайеркана навестили сотрудники ГИБДД

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Пострадавшую в ДТП девочку из Кайеркана навестили сотрудники ГИБДД

Дед Мороз и Снегурочка не только порадовали её подарками, но и устроили в целях профилактики целый экзамен на знание ПДД.

Пострадавшую в ДТП девочку из Кайеркана навестили сотрудники ГИБДДПострадавшую в ДТП девочку из Кайеркана навестили сотрудники ГИБДДПострадавшую в ДТП девочку из Кайеркана навестили сотрудники ГИБДД

Напомним, 6-летняя Вика в октябре попала в ДТП, в результате которого получила травмы и продолжительное время находилась на лечении. Дед Мороз — заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Норильску Денис Корнилов и его помощница — инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Елена Аршалуйсян навестили девочку, чтобы поздравить с наступающим праздником и напомнить о правилах дорожного движения.

Елена Аршалуйсян подготовила целый экзамен для девочки, который она блестяще сдала. За свои знания Вика получила сладкий подарок и торт для семейного чаепития. А в качестве сказки на ночь новогодние герои прочли девочке необычную красочную историю о дружбе бурых и белых медведей.

31 декабря в 18:25 210
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